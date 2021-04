Bebé EXATLON: Jacobo García y Dayleen Santana nos presentan a Ezra [ENTREVISTA]

Todo nacimiento es siempre recibido con mucha alegría. En el caso de estos atletas de Exatlon Estados Unidos, Jacobo García y Dayleen Santana, la llegada del pequeño Ezra vino como una bendición a la vida de esta pareja, que consolidó su amor en las arenas de República Dominicana, en donde ambos concursaban como parte de la llamada “Competencia Más Feroz del Planeta”.

La historia de Jacobo y Dayleen nació en el Team Famosos de Exatlon Estados Unidos. Ya el cariño que se tenían era obvio durante la competencia, pero fue una vez que concluyeron sus participaciones cuando “Tarzán” y la “Chiquidinamita” como eran apodados, gritaron su amor al mundo. ¡Eran una pareja! y desde ese entonces han pasado dos años y jamás se separaron.

De hecho, la propia Dayleen nos confesó que desde que decidieron emprender una vida juntos hasta el día de hoy, cuando Jacobo recibió la llamada de Exatlon Estados Unidos para formar parte de la quinta temporada, nunca habían estado separados, pero que ven este momento como una forma de devolverle a la competencia tantas oportunidades que les ha brindado a nivel personal y profesional.

View this post on Instagram

Uno de los momentos más emotivos de la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos fue cuando Jacobo, a través de una llamada telefónica le comunicó junto a Dayleen, a toda su familia, el nombre del bebé que están esperando. Se llamaría Ezra, pues tiene un significado muy especial, que va en sincronía con su profunda fe cristiana.

El significado de “Ezra” es “Dios Ayuda”, esto lo contó la propia Dayleen en el episodio de Exatlon Estados Unidos, y también compartió en sus redes una foto junto a jacobo y un texto muy emotivo dedicado a su pequeño:

“E Z R A significa : Dios ayuda .

Dios te a puesto en nuestras vidas por un propósito, y se que es más grande que el amor que tu papá y yo ya te tenemos.

Desde el momento que supimos de ti nos has ayudado a ser fuertes, nos has ayudado a tomar desiciones difíciles pero si en algo nos has ayudado es a estar más unidos nunca por ti. Te aman papá y mamá.”