Ex habitantes de La Casa de los Famosos tienen planes de boda

Dos ex habitantes de La Casa de los Famosos se comprometieron el mismo día que Maripily celebraba su victoria de la cuarta temporada. Madison Anderson y José “Pepé” Gámez anunciaron la súper noticia en sus redes sociales. “¡El ‘sí’ más fácil que he dicho! No puedo esperar a estar para siempre contigo. ¡Te amo tanto mi amor! Y como me dijiste, seamos siempre una relación de tres, tú, yo y Dios en el centro. ¡¡¡Me voy de Grecia una prometida!!!!”, escribió la Miss Universo Puerto Rico 2019 en su Instagram que ha generado más de 160,000 “likes.

La pareja que se conoció en la tercera temporada de LCDLF, que estreno en enero de 2023, inició un romance cuando terminó el reality. En agosto del mismo año, la pareja conocida como “Pepison” confirmaron su relación. En noviembre, Gaméz dijo que ya tenía ganas de casarse con ella. “Creo que llegó el momento, me siento bendecido, mis padres la adoran, yo estoy enamoradísimo… Creo que el haber conocido a su familia para mí es un crecimiento impresionante porque ahora ya estamos como más unidos, el papá me manda mensajes…Se están haciendo cosas muy bonitas en familia y esperemos que Dios nos siga bendiciendo y nos lleve por el camino que él quiere”, contó el actor mexicano en una entrevista con Al Rojo Vivo.

Madison y Pepé quieren tener hijos

En una entrevista con People en Español, Gaméz anunció sus ganas de tener hijos. “A mí me encantaría ser papá. Ya voy a llegar a los 40 años y no ha pasado. A mí me fascinaría”, dice Gámez. “Yo sí me siento muy contento con Madison, sí me veo con ella para siempre”. A lo que ella dijo con una sonrisa: “¡Viceversa totalmente! Yo siempre soñé con casarme, creo en el matrimonio, creo que es una faceta hermosa de una mujer casarse y ser madre. Es uno de mis sueños desde muy pequeña”. Así que muy pronto nos podrían dar la dulce noticia.