EXATLON MUNDIAL: ¿Chelly Cantú regresa a la competencia?

Es mucho lo que se ha dicho sobre “EXATLON MUNDIAL”, la séptima temporada de la llamada “competencia más feroz del planeta”, Exatlon Estados Unidos, que año tras año se continúa posicionando como uno de los realities deportivos más exitosos de la televisión en español.

Lo más cierto sobre esto es que los rumores no han parado. Primero se escuchó que vendría una edición all stars, con los participantes más emblemáticos de ambos países, luego que por ser año de Copa Mundial de la FIFA, habría una edición especial y muy corta, pero fue Telemundo el que decidió dar un paso al frente y asegurar que la séptima temporada se llamará “EXATLON MUNDIAL”, y viene con muchos cambios que prometen encender aun más la competencia.

Tantos son los cambios en esta nueva temporada de Exatlon Estados Unidos, que en el comunicado de prensa aseguran que en esta oportunidad abordarán ciertos detalles que nunca antes se habían puesto sobre la mesa. “La séptima temporada contará con una sede completamente rediseñada de última generación donde el drama de convivencia será uno de los principales protagonistas de esta nueva edición mundial…. Los fanáticos podrán entrar al mundo detrás de la competencia y conocer a fondo al ser humano detrás de cada atleta”, reza el comunicado.

Frederik y Chelly regresan en la conducción

Si bien ya están prometidos muchos cambios que van desde la convivencia, a los circuitos e incluso la mecánica de la convivencia entre los diferentes atletas que aseguran son “de clase mundial” (de ahí el nombre de la edición), hay algo que se mantiene invariable y son las voces detrás de la conducción de la competencia.

Estas son el periodista venezolano Frederik Oldenburg, acompañado de la primera ganadora de la competencia, Marisela “Chelly” Cantú, que desde hace tres temporadas se encarga de brindarle a los atletas una visión cercana y correcta sobre la experiencia sin igual que representa un reto de la talla de Exatlon Estados Unidos.

Sobre Chelly Cantú se empezó a correr el rumor de que regresaría a recorrer las arenas una vez más, aunque este no será el caso pues la chica vuelve como co presentadora, pero eso no le ha impedido conversar con los seguidores, tanto así que a uno que le preguntó sobre quienes serían los atletas que participarían, le respondió: “Ya muy pronto sabrá por qué la llamamos edición mundial”.

Hay un detalle que ha llamado la atención y es que no sólo el deporte tendrá el rol protagónico, sino que habrá un acceso nunca visto de todo lo que pasa detrás de cámaras, para que así la audiencia esté al tanto de todo el drama y los roces que puedan surgir producto de la convivencia bajo condiciones tan extremas.

Sobre los participantes de la séptima temporada de Exatlon Estados Unidos, el comunicado oficial aseguró que próximamente estaremos al tanto de quienes serán los rostros que estén dispuestos a asumir un reto de esta talla, que en definitiva podría sellar su destino para siempre.

¡Estamos listos!