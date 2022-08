EXATLON MUNDIAL: Estos serán los principales cambios

La espera terminó. En sólo semanas se hará realidad el regreso de la llamada “competencia más feroz del planeta, Exatlon Estados Unidos, en una especial “Edición Mundial”, una variante que desde su inicio ha generado mucha polémica y conversación en redes sociales, pues al momento es poco lo que se conoce de esta entrega que se estrenará en las pantallas de Telemundo el próximo martes 27 de septiembre a las 7 p.m., hora del Este.

Es precisamente ese día cuando los fanáticos podrán revivir todas las emociones, adrenalina y retos de alto impacto como nunca antes, elementos característicos de esta, la llamada “competencia más feroz del planeta”, que al parecer regresa repotenciada en una edición que promete ser absolutamente sin precedentes en el exitoso formato deportivo.

¿De qué trata EXATLON MUNDIAL?

Desde que se estrenó el anuncio de intriga durante el final de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, los fanáticos de EXATLON ESTADOS UNIDOS no han parado de especular sobre esta nueva edición. Desde hace semanas se estuvo hablando de una temporada muy al estilo de “Exatlon All Stars”, con los campeones y subcampeones de temporadas anteriores, luego de un duelo entre USA y México, pero al parecer todo indica que esta nueva edición de EXATLON ESTADOS UNIDOS será por país, y se espera que participen de varios lugares en donde se transmite la competencia.

Fue precisamente el presentador Frederik Oldenburg, la voz oficial de la competencia, quien compartió en su perfil de Instagram, el comercial oficial, asegurando que lo que se viene es “Héroes de nivel mundial, con nuevas reglas, nuevos circuitos y nuevas viviendas”, cerrando con su emblemática frase “Concentración, entrega, alma y corazón.”

En esta publicación hubo cientos de comentarios, incluyendo de ex atletas. La propia Alondra “Nona” González, estrella de la cuarta temporada, escribió lo siguiente a modo de risa: “Será que la nueva cabaña tiene aire acondicionado ? Jajaja”. Verónica Velasco, también ex participante, dijo: “Uff se mira que va a estar 👌🏼👌🏼👌🏼👌🏼 Saludos Frede🥰💙”, y los fanáticos, por su parte, también aseguraron que estos cambios caen muy bien, a modo de refrescar la competencia. “Me encanta que hayan cambios👏🏻👏🏻👏🏻 Ya me estaba aburriendo los mismos circuitos🤭”, dijo una seguidora.

También como era de esperarse, Frederik Oldenburg será una vez más el flamante presentador de esta nueva edición del programa, junto a la primera campeona Chelly Cantú, como comentarista deportiva.

Estos serán los principales cambios

Si bien no hay suficiente información de esta nueva temporada que está por comenzar, en la primera publicidad lo dicen todo. Habrán héroes de clase mundial (se espera que sean participantes emblemáticos de otras ediciones), nuevos circuitos, y lo que más llama la atención son las nuevas casas donde habitarán los atletas, pues se observa lo que pensamos sería la nueva fortaleza, y luce como una moderna casa, abierta y con mucho espacio para descansar después de los agotadores circuitos.

La intensa competencia Exatlon Estados Unidos, regresa en una especial edición Mundial que promete una vez más posicionarse en el primer lugar de preferencia por parte de la audiencia, y en AhoraMismo.com estaremos, como siempre, pendientes del más mínimo detalle para traerles todo lo que sucede.