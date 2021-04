EXATLON: Frank Beltre confunde a sus fans con nuevo mensaje: ¿Regresará o no?

Frank Beltre todavía no ha hablado abiertamente sobre los motivos que llevaron a que lo expulsaran de la quinta temporada de EXATLON, pero desde el lunes pasado, cuando reapareció en redes con un cortísimo video, ha estado lanzando comentarios que tienen confundidos a muchos de sus seguidores.

En el video, donde dijo que por ahora no hablaría sobre lo que pasó para que saliera del programa de Telemundo, aseguró inicialmente que había chances de ser reintegrado a la competencia, lo que dejó con esperanzas a sus fans de volverlo a ver en tierras dominicanas.

Allí, sin mencionar de manera concreta el tema de drogas que varios spoilers y redes sociales señalan como la razón que llevó a que la producción de EXATLON lo expulsara de la competencia, el atleta insistió en que todo lo negativo que se ha dicho sobre él no es verdad. De paso mencionó que ni Telemundo ni nadie está tratando de callarse para limpiar su imagen, pues insistió en que su imagen está limpia.

Y este martes, Frank Beltre volvió a comunicarse con sus seguidores en redes sociales e insinuó que está listo para seguir siendo un triunfador y no un derrotado.

Así lo entendieron los fans del dominicano, quien compartió una fotografía en la que luce muy bien, con un look casual, con la que lanzó una frase del famoso tema musical “El ganador”, del cantante Nicky Jam.

“El ave fénix con Dios no hay quien lo aterrice. @nickyjam”, fue el comentario con el que Frank resumió el sentir que lo está moviendo actualmente, cuando los seguidores de EXATLON están a la espera de los nuevos sucesos que traiga el show en los próximos días. Unos creen tal vez, a juzgar por los adelantos que sigue dando Beltre, que pudiera verse su presunto retorno al programa.

Otros por el contrario, analizando a fondo algunas estrofas de la canción de la que Beltre tomó la frase que compartió, consideran que tal vez el deportista siente que actualmente está como el Ave Fénix, y espera renacer de sus cenizas, como reza la leyenda.

“Yo me caí y me levanté porque quise

Me siento duro, me siento fuerte sin bíceps

El ave fénix con Dios no hay quien lo aterrice”

El aparte del tema de Nicky Jam del que Beltre agarró la frase, insiste en hablar de alguien que del piso logra levantarse.

“Como ya me caí

Ya no tengo miedo

Que venga lo que venga

Me siento un ganador

Ya mi tiempo llegó

Le doy gracias a Dios

Siempre tuve la fe

Y por eso se dio”

Solo Beltre conoce el sentido que alberga la frase que compartió en Instagram, pero lo cierto es que mientras no hable directamente, sus fans van a seguir confundidos.

Algunos mantienen intactas sus ilusiones de un regreso y otros lo critican.

“Sé que regresarás. Dios te brindará esa oportunidad, vamos ánimo 💪”, “Esa es la actitud y sin Dios no somos nada. Bendiciones” y “Así es mi querido Tanke, siempre de la mano de papá Dios, tendrás muchísima fuerza, y todo saldrá como tú lo visualices. Dios te bendiga siempre”, fueron algunos de los comentarios de apoyo que le manifestaron a Beltre.

Asimismo, otros le lanzaron dardos por el manejo que ha dado a toda la situación alrededor de su expulsión: “Con todo respeto. La página de spoilers no fue quien inventó o empezó lo de la expulsión de ustedes. Fueron personas de la producción y tú lo sabes. Siempre se te apoyó y se le tiró a la producción pero la próxima vez analiza primero antes de hacer comentarios que te digan otras personas”, dijo un cibernauta al referirse a la publicación del atleta.

“Beltré cuando tenga la oportunidad de hablar la verdad digala sin miedo. Yo como dominicano te digo que es lo mejor. Conozco la estancia donde están los atletas y estaba usted, no solo ustedes sino los de México también. Yo estoy seguro que usted está libre de todo eso, pero hay que aclarar” y “Nadie te aterrizo 😂😂😂😂 tu te caiste solo. Beltre, no hay dinero en el mundo, que compre LA DIGNIDAD!!! Deja ya el circo”, comentaron otros seguidores del show.

El nuevo comentario del atleta expulsado de EXATLON surge justo cuando han comenzado a tomar fuerza en redes teorías que señalan que las expulsiones y suspensiones de varios atletas pudieran haber sido una movida del programa para aumentar raiting, algo que por ahora no pasa de ser un rumor del internet y de youtubers.

