Los amores y desamores en Exatlón EEUU: Primera Parte por Erasmo Provenza

A primera vista Exatlón nos hace ver, e incluso pensar, que las aptitudes físicas son lo más relevante para trascender en la competencia. Si bien es cierto que ese apartado juega un rol fundamental, el aspecto mental es tan o más importante. La fortaleza mental de Famosos y Contendientes se pone a prueba en cada circuito, en cada victoria, en cada derrota, en cada jornada, y sobre todo en la Fortaleza y en la Cabaña. En ambas casas todos sus inquilinos han tenido que lidiar con la prueba máxima de esa llamada fortaleza mental: la convivencia.

La convivencia, a cualquier escala, es extremadamente compleja. ¿Quién no ha tenido conflictos con padres, hermanos, abuelos y/o parejas cuando convivimos diariamente con ellos? Nadie puede escapar de dichos conflictos y menos cuando juntas a diez perfectos desconocidos en una casa forzándolos a convivir, en el mejor de los casos, por poco más de cuatro meses. ¿Se atreverían?

Pero no todo tiende a ser conflictivo. A lo largo de cuatro temporadas Exatlón Estados Unidos trajo consigo vínculos de amistad, solidaridad y hermandad entre rojos y azules. ¡Y hasta Cupido se asomó por las arenas para flechar a algunos! Varias relaciones nacieron en la competencia, otras se rompieron y un par aprovechó el momento para las propuestas con anillos incluidos. Vamos a repasar algunas de las historias de amor y desamor que nos regaló Exatlón Estados Unidos.

1. DANEE MARMOLEJO Y RAQUEL BECKER

Los parkoureros mexicanos llegaron en la primera temporada para representar a los Contendientes en calidad de novios. Siempre estaban juntos, tomados de la mano, apoyándose mutuamente en cada circuito y en cada pasada hasta que una lesión apartó a Danee de la competencia. Cuando les dimos la noticia, ambos estallaron en lágrimas durante la ceremonia de clausura y se despidieron con un cálido beso.

Conforme fueron pasando los días, en algunos relatos de las carreras de Raquel mencionaba a Danee, haciendo alusión a su relación. Recuerdo que al término de una Raquel se me acercó y me pidió que no lo mencionara más ya que su relación había terminado. Confieso que me tomó por sorpresa pero respeté su decisión.



¿Quién podía imaginar que Danee volvería semanas después en calidad de refuerzo? Fue una jornada agotadora e incómoda porque los atletas estaban sorprendidos del retorno no solo de Danee sino de Chuy. Al llegar al podio, los dos mexicanos tuvieron que lidiar con algunas malas caras de los que eran sus compañeros y el peor trago se lo tomó Danee cuando quiso besar a Raquel y ella le apartó la cara. En ese momento él comprobó que su relación había terminado.

Semanas más tarde, Danee fue eliminado de la competencia y antes de despedirse en Cosón se tomó el tiempo para dedicarle algunas palabras a Raquel, se quitó un anillo que portaba y que tenía un significado para ambos y lo arrojó al mar. El mensaje fue claro. Ese anillo representaba lo que todavía lo ataba a Raquel y al aventarlo al Oceano Atlántico se despedía para siempre de ella.

2. SEBASTIÁN CAICEDO Y CARMEN VILLALOBOS

Sin dudas, la relación más emblemática de la historia de Exatlón Estados Unidos. Sebastián, actor colombiano, llegó a la primera temporada para integrar a los Famosos y se convirtió en una bestia contra todo pronóstico. Se ganó el cariño del público y de sus compañeros al punto de que lo protegían. Era el gurú, el padre de todos, el que siempre tenía la palabra precisa. Podía estar ausente por lesión pero se hacía sentir con gritos, arengas, porras. ¡Era la inyección de energía que contagiaba a los suyos!



Un día, al margen del set, me comentó que quería aprovechar Exatlón para proponerle matrimonio a su novia de toda la vida, la también actriz colombiana Carmen Villalobos. ¿Cómo? A través de una llamada telefónica. Recuerdo que esa temporada fue la más difícil de todas en el aspecto de la comunicación. En una de las tantas luchas por comunicación, los Famosos se quedaron con la victoria y todos gozaron de su llamada. ¡Y Sebas cumplió! Vía telefónica le hizo la propuesta. Carmen pensaba que era una broma pero él insistió en que no estaba bromeando. El sí que todos esperábamos llegó y a los meses de salir de Exatlón, Sebastián y Carmen se juraron amor eterno ante Dios.

3. LUIS OJEDA Y YARISHNA AYALA

“La Mulata del Sabor” y toda una Diosa del fitness, la puertorriqueña Yarishna Ayala, formó parte de los Contendientes en la primera temporada. Mami Yari, le decían. Al igual que Sebastián, a ella la veían como una madre preocupada y ocupada con todos. Su ahora esposo, Luis Ojeda, le manifestaba a la distancia todo el apoyo en redes sociales. Parecía que el reencuentro entre ambos iba a ser solo cuando Yarishna se marchara de la competencia pero el destino hizo de las suyas.

Una noche, Famosos y Contendientes se enfrentaron en duelos de eliminación directa en donde solo iban a sobrevivir un hombre y una mujer. ¿El beneficio? Recibir una visita familiar. ¡Gasolina para el tanque de Yarishna! Ese beneficio la hizo competir como nunca antes había competido en las arenas. Aplastó a todas sus rivales y se alzo con el ticket de avión que ya tenía nombre y apellido: Luis Ojeda.



Días después llegó el reencuentro entre Luis y Yari. Reencuentro que vino cargado de lágrimas, emoción, flores… ¡y un anillo de compromiso! Rodilla en tierra, como en la edad media, Luis hizo la propuesta, una a la que Yari respondió sin titubeos. ¡Cupido los flechó en las arenas! Y sí, siguen felizmente casados, recorriendo el mundo, comiendo sano, cargando mucho peso y exhibiendo con orgullos los espectaculares cuerpos que han construido. Para mi, e incluso para mi esposa, son dos verdaderos amigos que nos regaló esta experiencia.

