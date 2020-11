¡Se buscan 20 atletas para la Quinta Temporada de Exatlón EEUU! Por: Erasmo Provenza

¡De manera oficial comenzó la cuenta regresiva para el arranque de la quinta temporada de Exatlón Estados Unidos! El primer paso, como siempre, es la elección de los veinte atletas que participarán en la competencia representando a Famosos y Contendientes. A lo largo de cuatro campañas cientos de miles de aplicaciones han llegado a manos del equipo de producción y solo 40, y monedas, han sido consideradas para representar al color azul.

Sí, al color azul, ya que el 100% de los contendientes son personas que han aplicado y han cubierto las expectativas de los responsables del show. Pero esta “regla” tuvo casos excepcionales como el de Karely López y José Gumbs. Ambos ingresaron a telemundo.com/exatlon con la firme intención de participar y sus perfiles encajaban para integrar a los Famosos. Así sucedió. La “Campeona del Pueblo” participó en la segunda temporada y luego volvió para la cuarta, mientras que el “Papi de Queens” llegó en la tercera y posteriormente regresó para el Torneo de Temporadas.

Millones de personas se preguntan; ¿cómo hago para participar en Exatlón? ¿Realmente toman en cuenta las aplicaciones? ¿Qué necesito para estar en la competencia deportiva más feroz del planeta? Pues bien, familia, sepan que el primer paso es aplicar online y a partir de ahí el destino se comparte entre lo que decida la producción y lo que ustedes demuestren. ¿Quieren demostrar? Tomen nota de dos puntos relevantes.

1. LAS ACCIONES VALEN MÁS QUE MIL PALABRAS

La lengua es considerada el músculo más fuerte del cuerpo humano si uno lo relaciona con su escaso tamaño. La capacidad de este órgano va más allá de la anatomía y la prueba irrefutable de su fortaleza es lo que todos somos capaces de hacer gracias a ella. ¿Me entienden? A ver. La charla, la labia, el verbo. A través de esas acciones todos somos capaces de hacer cualquier cosa. Podría decirte, tranquilamente, que ayer pulvericé el registro mundial de Usain Bolt pero al hacerlo me lesioné la pantorrilla y debo descansar. Apropiado, tomando en cuenta que debería demostrarlo con acciones para contar con tu credibilidad. En Exatlón Estados Unidos tomarán en cuenta lo que pueden comprobar, no lo que puedas decir.

Desde la segunda temporada la producción ha insistido en ese ítem. Quieren ver a los atletas en acción y la mejor forma es a través de hechos que puedan corroborar. Para ser parte de la competencia hay un requisito “sine qua non” que es el video. Grabarse en una pista, en un circuito, saltando obstáculos, escalando paredes, ensayando la puntería. No importa la calidad de edición, no importa la iluminación, no importa el audio. Lo que importa es lo que sean capaces de hacer como atletas. No vale poner en la aplicación que eres “mecánico de autos” y adjuntar una fotografía en el capó de un auto, sin franela y lleno de grasa. ¡NO! Eso no es suficiente. Mientras más demuestres lo que eres como atleta delante de una cámara más oportunidades tendrás de ser elegido.

2. EN EXATLÓN ESTADOS UNIDOS SE BUSCAN ATLETAS CON HISTORIAS

Atletas sobran. Atletas con historias alentadoras, inspiracionales, ejemplares, no sobran. Desde 2018 que inició esta aventura en Samaná, República Dominicana, la elección de Famosos y Contendientes ha sido elemental para el éxito del formato. Lo primero que deben tomar en cuenta, y decenas de veces lo cité en entrevistas e incluso durante promociones en cada carrera, es que Exatlón Estados Unidos es un reality show; un programa de televisión. Y al ser un programa de televisión los personajes que en él se desenvolverán deben ser carismáticos, abiertos, extrovertidos, agradables. ¡Deben tener una historia para contar e inspirar a la gente! No basta con ser rápidos, ágiles, certeros en la puntería. Si no son capaces de transmitir un mensaje que nada tiene que ver con la competencia difícilmente llegarán a ella.

La mejor forma de ahondar en este tema es con ejemplos. Uno es el de Jennifer Salinas, “La Reina Boliviana”. Detrás de esa mujer ruda, intimidante, compleja y explosiva se esconde un ser humano bondadoso, cálido y lleno de temores. Durante su niñez fue víctima de abusos sexuales de su padre y eso la marcó, la llenó de ira y resentimiento. Su refugio fue el boxeo y a través de esta disciplina canalizó todas esas emociones y encontró el éxito que la llevó a ser campeona mundial e incluso a entrenar de la mano de Floyd Mayweather Jr. Compartió su historia y se ganó cientos de miles de corazones. Jennifer no solo era una atleta digna, de temer, sino que cargaba en sus espaldas una historia de superación y crecimiento personal. Ella es un ejemplo.

Si eres un atleta, no importa que no seas de alto rendimiento, si tienes habilidades físicas y mentales, si tienes buena puntería y, sobre todo, si tienes una historia ejemplar que hable de ti y de lo que eres, busca ser parte de esta quinta temporada de Exatlón Estados Unidos. ¿Quién sabe? A lo mejor, después de leer esto, tienes un panorama más claro del qué debes hacer para participar.

