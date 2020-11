Los amores y desamores en Exatlón EEUU: Segunda Parte por Erasmo Provenza

¿Cómo negar que muchos de ustedes, seguidores de Exatlón Estados Unidos, se emocionaron con las peticiones de mano de Luis y Sebas a Yarishna y Carmen, respectivamente? ¿Podrían incluso negar que sufrieron del idilio de Raquel y Danee con esa intempestiva ruptura que ni el mismísimo parkourero entendió? Pues bien, repasada la primera parte de los amores y desamores en Exatlón. ¿Quién dijo que las segundas partes no son buenas? Repasemos.

1. DENNHI CALLÚ Y RAFAEL SORIANO

“La Bala” y “El Brujo” coincidieron en las arenas durante la segunda temporada e incluso se reencontraron recientemente en la cuarta una vez que finalizó el torneo de temporadas. Debo confesar que fue un reencuentro simpático en el cual todos, y me incluyó, bromeábamos cuando se topaban por casualidad en las pistas. Su historia fue genuina, espontánea y alegró a cientos de miles de aficionados del Exatlón. ¡Hasta a mí y a mi esposa Vanessa nos emocionaba! Irradiaban energía, buena vibra y ambos estaban en esa euforia que la juventud les permitía vivir, sentir y palpar.

Conforme pasaban las semanas la relación adquiría más y más seriedad. Ambos estaban llenos de expectativas y los sentimientos surgían. Sus compañeros, entre ellos “La Rebelde”, “El Tiburón” y Andoni, a veces coreaban el “¡Beso, beso!” cuando ambos estaban cerca o cuando alguno finalizaba un circuito con victoria. Aclamaban por una celebración en la cual se demostraran lo que simplemente pasó sin buscarlo. Ellos, con Dennhi sumergida muchas veces en la pena, los complacían.



Concluida la temporada tuvimos nuestra fiesta de celebración y en ella Rafa y Dennhi se nos acercaron a mí y a Vanessa para platicar. “El Brujo”, muchas veces, me comentó que Dennhi le encantaba y que iba muy en serio. Les confieso que quiero a Rafa como un hermanito. Es un tipazo en todo sentido. En dicha fiesta les hablé de frente y les dije: “Son jóvenes, llenos de vida, se quieren, nació algo entre ustedes sin buscarlo. ¡Deben darse la oportunidad!”. Vane coincidió conmigo y nos abrazamos los cuatro. “¡Te quiero, machín!” me dijo Callú. Así me llama de cariño. Bailamos, gozamos, bebimos y la pasamos bien. Era nuestra recompensa tras cuatro meses intensos.

Tiempo después supe que Dennhi se mudó a Minnesota con Rafael para avanzar más en su relación y así como se mudó desistió y volvió a su tierra. Desconozco lo que pasó. Nunca me he metido en la vida de nadie y jamás lo haré. Sólo puedo confesarles que sí, se dieron su oportunidad pero no funcionó. Ellos sabrán el porqué. Ambos saben que los adoro y les deseo lo mejor y sé que, a la fecha, cada uno encontró lo que necesitaba.

2. DAYLEEN SANTANA Y JACOBO GARCÍA

“Chiqui Dinamita” y “Tarzán”. Elementos de la segunda temporada de Exatlón y ambos entablaron una de las relaciones que nadie avizoró hasta que decidieron hacerla pública. Puedo jurarles por mi hijo que no lo vi venir, y si pasó durante el show supieron manejarlo con mucha inteligencia. A la postre, son seres humanos con un ángel enorme que se encontraron en las arenas y hoy día están en la dulce espera.



Creía que Jacobo era un tipo callado, introvertido. Sobre todo a las primeras de cambio. Pero conforme fueron pasando las semanas en Las Terrenas lo fue conociendo más y mejor. “¡Calladito te ves más bonito!”, dicen. Es un hombre meticuloso, calculador, observador pero cuando quiere ser extrovertido lo es. Dayleen es todo lo contrario a primera vista. Parlanchina, hiperactiva, gritona. ¡Pero igual es un ángel! No sé cómo ni cuándo se flecharon, pero se flecharon. No tengo mucho que compartir de esta relación porque todo se consolidó al margen de la competencia. Solo puedo decirles que irradian magia y que ambos estarán agradecidos de por vida con el show porque los unió. Y de corazón espero que sea hasta que la muerte los separe.

3. JESSICA CEDIEL Y MACK ROESCH

¡La relación más polémica y mediática de todas las que nacieron en Exatlón Estados Unidos! Diría que inexplicable, porque a simple vista lo fue, pero los planes de Cupido muchas veces no deben entenderse sino que aceptarse. A pesar de que la animadora colombiana compartió en las arenas con su ex prometido antes de entablar una nueva relación y recibir el tan polémico anillo de “The Machine”, su historia fue trastocada por distintos factores, entre ellos la edad, la calidad y estilo de vida diametralmente opuesto de ambos, los antecedentes y sí, un poco la mentalidad.

Todo empezó a surgir en cada entrevista pos carrera. Miradas iban y venían al igual que comentarios coquetos e insinuadores dentro del marco de respeto. Cediel, hoy con 38 años de edad, y Mack de 33, formalizaron aun más sus lazos una vez que concluyó la tercera temporada. Fue del conocimiento público que Jessica, en ese momento, atravesó por una crisis de salud que la obligó a viajar a Colombia para tratar ese asunto y el propio Mack estuvo a su lado. Por otro lado también las redes sociales nos mostraban a la colombiana de visita en Tampa, ciudad donde reside Mack.

Todo parecía marchar bien hasta que un anillo dijo presente y puede que con él haya llegado una especie de maldición. A efectos públicos la relación concluyó de la noche a la mañana y empezó una guerra en redes sociales donde ambos revelaban y esgrimían sus posturas. ¿Quién dejo a quién? ¿Cuáles fueron las razones de la ruptura? ¿Qué pasó con el anillo? ¡El anillo! La gran batalla en esta guerra porque Mack exigía su devolución pero nada se sabe de su paradero.



Son muchas las conjeturas alrededor de un anillo de compromiso. Legalmente, la aceptación del anillo tiene jurisprudencia según países que establecen que el que entregó el anillo tiene un derecho sobre él en el caso de que rompa el compromiso la otra parte. Esto se puede interpretar como un contrato que se ha roto por una de las partes y, en consecuencia, la parte perjudicada debe exigir una compensación. Dicho esto, Jessica debía devolverlo, siempre y cuando fuera ella quien rompiera el compromiso. Pero en una de sus versiones aclara que fue Mack el que acabó con la relación. La verdad absoluta quedará en stand by. Lo cierto del caso es que, pese al tiempo que ha pasado, Mack dejó entrever en redes sociales una especie de arrepentimiento y lanzó algunas indirectas bien directas. “The Machine” quedó embelesado con la cafetera y, de acuerdo a esos posts, no ha logrado olvidarla. Amanecerá y veremos.

