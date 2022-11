EXATLON All Stars: ¿Brujería en la competencia? -VIDEO

EXATLON All Stars sigue avanzando para conocer quiénes serán el máximo ganador y la máxima ganadora de la “Competencia más feroz del planeta”. Y mientras los atletas de la esperada edición hacen su mayor esfuerzo para alzarse con la victoria, un video que circula en redes sociales ha causado sensación.

En el clip, que fue compartido por la cuenta oficial de EXATLON Estados Unidos en Instagram, al mejor estilo de la famosa saga de “Twilight”, se aprecia uno a uno a los atletas de temporadas anteriores que regresaron a las arenas del reality show de Telemundo en un ambiente embrujado.

Las imágenes, que han cautivado al público, comienzan con una luna llena en medio de un cielo oscuro, y luego los guerrerros de los equipos Rojo y Azul van apareciendo, no solo con fuerza y gallardía, sino con efectos que parecen mostrar efectos de magia o brujería, o alguna conexión con vampiros.

En el video llaman la atención de manera especial Denisse la Pantera Novoa y Diana Cazadora, por tener ojos enrojecidos y brillantes que les dan una aparencia más poderosa, hecho que algunos fans han visto como una señal de que pudieran ser las atletas que llegarán a la gran final.

“Que gran video”, “Me recuerda a Twilight”, “La Panterita será la vencedora”, “Voy a ti Cazadora”, fueron algunos de los comentarios que pronto empezaron a saltar en las redes sociales ante el clip.

Play

Red Eyes | Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 Bella (Kristen Stewart) awakens, a changed woman. #TheDollarTheater #TwilightBreakingDawn Subscribe to The Dollar Theater here – bit.ly/3o9KQZF Lionsgate Official Website – bit.ly/3uEkGkd Follow Lionsgate on Twitter – bit.ly/3y3LGvy Follow Lionsgate on Facebook – bit.ly/3bhliot Follow Lionsgate on TikTok – bit.ly/3y3JjZV Lionsgate presents: The Dollar Theater’s official YouTube channel! Come for the ONE DOLLAR MOVIES, stay… 2021-07-29T03:00:26Z

“Conoce y reconoce los rostros de atletas que entregaron TODO para ganar #ExatlonEEUU en otras temporadas. 😯🌟 ¿Esta será la oportunidad que buscaban? 😯🌟”, fue el comentario con el que EXATLON Estados Unidos publicó el clip. “Sigue con #ExatlonAllStars de lunes a viernes a las 7PM/6C y los domingos a las 8PM/7C solo por @Telemundo. 💥 #PXP”.

Otros seguidores del reality show, en el que además están compitiendo los cuatro finalistas de EXATLON Mundial: Caterien Ibarguen, Azul Grantón, Jonny Magallón y Yoridan Martínez, manifestaron su emoción ante la edición All Stars y revelaron a quien le van.

“Yo le voy a los rojos, pero no me parece justo que Jeivier esté de regreso; él ganó y ese puesto se podía a dar a otro que si merecía la revancha”, “después que los 4 últimos se esforzaron para venir a darle el triunfo a otros muy descansados en su casa; no es justo”, “Azules ganadoresssssss”, “seré team rojo siempre y vamos a ganar”, fueron algunos de los comentarios que surgieron en redes.

Hasta el momento han sido varios los atletas que han demostrado tener todo para ganar y aunque el público considera que el equipo Azul está mejor conformado, con deportistas más fuertes, en los Rojos estrellas como Jonny Magallón y Caterine Ibarguen se roban los aplausos.

Dinos qué te pareció el video “embrujado” de los atletas All Stars y cuéntanos quiénes crees que llegarán a la gran final.