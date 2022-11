EXATLON: Estefanía recrudece ataque a Rafa Nieves: “Aquí no te soporta nadie”

La séptima temporada de EXATLON Estados Unidos ha sido un derroche de talento y habilidades entre los equipos Famosos y Contendientes, quienes han dado buenos circuitos, a pesar de algunos momentos no tan emocionantes.

Sin embargo, más allá de los duelos que la “Competencia más feroz del planeta” ha mostrado, los televidentes también han presenciado choques y roces entre los concursantes, siendo la pelea casada que Estefanía Ahumada tiene con Rafa Nieves, la que más atención ha acaparado.

Y es que tal parece que la española no ha querido darle tregua al actor de telenovelas, pues luego de que lo balconeara públicamente, asegurando que Rafa es un “flojo” que no colabora en actividades de la casa, ahora en un video compartido por la cuenta del reality de Telemundo en Instagram, se vio un nuevo encontronazo entre los dos Rojos.

En el clip, que compartimos aquí, se aprecia en instante en el que Rafa Nieves está acostado descansando en su cama y Estefanía le pide que le ofrezca disculpas y el mexicano se niega a hacerlo.

“A mí me pides una disculpa, porque ¿cuándo te he faltado al respeto yo?”, se escucha decir a la presentadora de televisión, a lo que Rafa dice: “ya me lo has faltado… y está todo grabado”.

Y molesta con la respuesta del atleta Rojo, Estefanía arremetió contra él y le digo que nadie lo quiere en el equipo.

“Eres muy maleducado, tío. Si eres el primero, que nadie te soporta en esta casa, tío date cuenta”, le dijo la también actriz a su compañero de equipo.

Acto seguido, Rafa habló en entrevista con EXATLON y dijo no entender por qué su compañera lo trae entre ojos.

“Yo nunca le he dado motivos para echarme culpas y hacerme acusaciones falsas. Exatlon es una montaña rusa de emociones de muchas cosas”, dijo el actor, con mucha calma.

La nueva discusión de inmediato generó todo tipo de comentarios entre los fanáticos del reality, quienes mayormente criticaron a Estefanía.

“Estefany anda con sus aires de grandeza, se cree superior a los demás”, “solo por Rafael apoyo a los Rojos. Esa Estefanía es inseparable de Marizol, y que bueno que se fue Marizol”, y “por qué está temporada hay tanta gente odiosa cómo esta Estefanía?, todo el tiempo le hacen bullying al pobre Rafa”, fueron algunos de los mensajes que suscito el choque de los dos Rojos.

Otros seguidores del show se mostraron del lado de la ibérica y arremetieron contra el mexicano.

“Que pesado es Rafa buscando problema mijo, esa no es la casa de los famosos ya se acabó. Eso es exatlon, ubícate en tiempo y espacio, deja la arrogancia 🤔🤔🤔🤔🇨🇺”, comentó un usuario de la cuenta de EXATLON Estados Unidos en Instagram.

Dinos si crees que en la pelea que sostienen Estefanía Ahumada y Rafa Nieves la culpa es de la española o del mexicano.