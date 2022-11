EXATLON: Llegan refuerzos Azules: ¿Quiénes son Wilanier Betancourt y Vera Almeida?

Han pasado seis semanas desde que EXATLON Mundial estrenó en las pantallas de Telemundo, y aunque el equipo de los Contendientes ha sufrido la pérdida de cuatro atletas que han sido eliminados de su plantilla, en el programa del lunes recibieron una buena noticia.

Al final del capítulo, en el que los Famosos recuperaron la Villa EXATLON y mandaron al Campamento a los Contendientes, el team Azul de todas maneras tuvo motivos para sonreír.

Frederik Oldenburg anunció la llegada a las “arenas más feroces del planeta” de dos refuerzos para los chicos del equipo de Azul Grantón.

“Hay una buena noticia para los Contendientes”, fue la frase con la que el conductor de EXATLON Estados Unidos hizo la antesala para el arribo de los dos nuevos integrantes Azules.

Acto seguido, el venezolano presentó al puertorriqueño Wilanier Betancourt, de 26 años, y a la brasilera Vera Almeida, de 30 años

La atleta que se sumó a los Contendientes, es una porrista de la NFL, que trabaja actualmente como profesora de educación física, en la ciudad de Miami.

“Yo soy una persona muy feliz, muy alegre, pero cuando es para competir voy a competir. He tenido muchas competencias en mi vida, y espero dar lo mejor”, dijo la brasilera, quien dejó en claro que “no vine de vacaciones, vine a pelear”.

Asimismo, el puertorriqueño que se sumó al team Azul, quien además de ser un agente de bienes raíces, dedicó varios años de su vida al béisbol, en diferentes categorías, aseguró sentirse listo para guerrear.

“Primeramente quiero darle las gracias a Dios por estar aquí y quiero presentarme ante el equipo de los Rojos, porque vine aquí a ganar, y sé que vamos a guerrillar en los circuitos, así que vamos pa’ encima”, comentó el nuevo atleta de los Contendientes. “Y a mi equipo Azul, quiero que sepan que soy una persona bien competitiva. Me gusta ganar y sé que perdimos la Villa hoy, pero no se va a quedar así. La vamos a volver para atrás”.

Y sobre lo que ha sido su vida deportiva, el boricua comentó: “Juego pelota desde los 3 años. Saben que Puerto Rico es país de béisbol. Me he dedicado a eso toda mi vida: nivel uno profesional, semiprofesional y eso me ha enseñado lo que es competir, lo que es darlo todo. Me ha enseñado lo que es la disciplina y lo que tengo fuerte”.

