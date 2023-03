EXATLON: Hijo de Erasmo Provenza saca a flote una verdad sobre su padre

Erasmo Provenza supo ganarse al público latino de Estados Unidos, tras haber sido conductor de EXATLON en un par de temporadas, gracias a su arrolladora personalidad y a su conexión con los televidentes.

Y aunque el comunicador venezolano es un hombre encantador, como lo reconocen muchos de los que han trabajado a su lado, también se ha ganado fama de ser cascarrabias, un detalle que muy pocos conocían de manera pública, pero que el propio hijo del exanimador de televisión, sacó a flote, con mucha gracia.

Y fue el propio Erasmo el que dio pie a que su niño hiciera la revelación, pues republicó en su cuenta de Instagram un video que puso su esposa, Vanessa Terán, en donde entrevistaron al pequeño sobre cómo son sus padres, y allí salió a flote la faceta cascarrabias de Erasmo.

“Este niño si sabe”, comentó la esposa del exconductor de EXATLON Estados Unidos tras compartir el gracioso y tierno clip.

A la pregunta de quiés es el más enojón entre sus padres, Noah señaló, sin dudarlo, a Erasmo, de quien también dijo era el que más cosas le compra y también el más gracioso.

Sobre su mamá, el pequeño, tras dudarlo, señaló que es la más estricta y de paso dejó ver que es a quien más se parece y es quien más lo consiente y la más divertida.

Erasmo también compartió una foto con su hijo, en la que recordó aquellos días en los que vivió un par de temporadas en República Dominicana, mientras grababa EXATLON Estados Unidos y pese a haberse ido del programa en medio de una controversia al denunciar malos tratos, afirmó que fue un período maravillosa.

“Lindos recuerdos con mi motorcito. Una época linda y memorable. Inolvidable, cabe destacar. Gracias, Vallita, por tanto y por permitirme vivir tantas cosas hermosas en esta hermosa profesión. Paso a paso nuevas puertas se abrirán. Lo sé de sobra. #NoahProvenzaTeran🔥👏”, dijo el exconductor.

“El mejor! Sin duda alguna”, “Dios te bendiga erasmo. Saludos desde RD🇩🇴 romana”, 😍😍😍😍😍😍😍😍” y “Gratos momentos dentro de todo 🙌 hermano”, fueron algunos de los comentarios que generó la publicación.

Hace unos meses, tras cumplir años, y no ser felicitado por muchas personas que decían ser sus amigos, Erasmo sacó a relucir su lado enojón, al hacer una reflexión de vida.

“Hace pocos días cumplí años, 39 años por el pecho, ya estoy a un paso de las cuatro décadas y prácticamente nadie me llamó, nadie me felicitó, solamente mis amistades más cercanas, y por supuesto, los miembros de mi familia”, dijo Erasmo.

“Y me puse a indagar en redes sociales de toda esa gente que en el pasado me felicitaba, y me topaba con mensajes como: ‘te quiero mucho’, ‘te aprecio mucho’ o ‘eres enorme’, ‘eres grande’… esto y lo otro, y toda esa gente hoy brilló por su ausencia. Qué quiero decir con esto, que siempre la vida pone las cosas en su lugar y cuando de pronto estás en el cielo, te rodea gente que realmente está contigo por el momento, no por lo que eres en realidad, Hace dos o tres años, yo estaba en una posición distinta, y muchísima gente se me arrimaba, como las remoras”, dijo el venezolano.