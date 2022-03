¿Hay peleas serias al interior de los Azules?: Emilio Lara respondió la verdad

Han pasado solo unos días desde que Emilio Lara fue eliminado de la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos, y en una charla muy honesta con sus seguidores, el exintegrante de los Contendientes fue interrogado en un “live” en Instagram, sobre si hay peleas serias al interior de los Azules, que los tendría divididos.

El mexicano, de 23 años abordó el asunto con mucha sinceridad y dijo que más que choques, lo que hay entre los Azules ha sido una serie de dificultades para adaptarse a esta experiencia tan exigente.

“No es como peleas, simplemente creo que nos ha costado adaptarnos, y tener 12 cabezas en un equipo es difícil, pero también es lo maravilloso del equipo, que cada quien tiene ideas, y el irnos poniendo como de acuerdo. Yo nunca lo vi como peleas, simplemente es una experiencia nueva para todos y más que nada, fue eso”, dijo el atleta en su “live”, en su red social.

Asimismo, Emilio Lara hizo un análisis duro sobre lo que fue su participación en el reality show y aseguró no estar muy satisfecho con lo que fue su desempeño, asegurando que tenía que haber entrenado mucho más.

“Me siento un poco insatisfecho conmigo. Soy muy competitivo y sé que pude haberlo hecho mejor. Lo que me toca es aprender de eso y seguir adelante. Entrenar es clave en la vida, y sobre todo en Exatlon”, dijo el mexicano en su charla con sus seguidores. “Estoy muy orgulloso de mí, pero también soy una persona competitiva, que siempre quiere más, y también las partes malas que son aprendizajes, creo que entrené, pero siempre se puede entrenar más. Exatlon es una disciplina totalmente diferente a todo lo que he hecho en mi vida. Creo que me faltó más entrenar”.

A pesar de la dureza consigo mismo, Emilio dijo que se siente orgulloso de haber llegado hasta donde llegó.

“Me gusta hacer un análisis de las cosas, tanto de lo bueno, como lo malo que hago, tanto en Exatlon, como en mi vida. Siempre soy una persona a la que le gusta mejorar mucho, entonces, lo bueno, siento que aporté más que nada esa fuerza, ese liderazgo que siempre me gusta tener: animar al equipo por más que estuviera abajo”, dijo el exatleta de los Azules.

“Sobretodo es un sueño hecho realidad para mi y entonces, me doy un crédito para mí. Haber llegado lejos, haber llegado hasta ahí, ya lo doy como un crédito, sobretodo creérmelo, que las cosas sí son posibles. Los sueños sí pasan, es algo que me atribuyo”,agregó Emilio.

Y sobre lo que sintió cuando fue eliminado, el mexicano no tuvo problema en admitir su dolor.

“Fueron seis semanas ahí, viví demasiadas cosas que me llevo, y sí sentí mucha tristeza, que me duró unos días. No me caía el 20, que se había acabado. Estar ahí, esta experiencia fueron un juego de emociones”, enfatizó Emilio.