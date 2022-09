Exatlón: Edición Mundial – Conoce a los atletas de la nueva temporada EN VIVO

Ya falta poco para que estrene la nueva temporada de Exatlón: Edición Mundial. Pero antes conoceremos a los atletas que competirán en esta nueva temporada del reality de Telemundo. Este viernes 9 de septiembre revelarán a los atletas durante una conferencia de prensa que empieza a las 9:30 a.m., hora del Este. Abajo le contamos cómo ver en vivo el momento que hemos estado esperando.

Telemundo anunció este jueves que a través de sus redes sociales revelará en vivo a sus seguidores quienes son los atletas que estarán en Exatlón: Edición Mundial. Lo podrás ver por Instagram: @telemundorealities y @exatlonestadosunidos.

En la conferencia de prensa estará AhoraMismo.com para también traerles los detalles de quienes formarán parte de los nuevos equipos.

Cabe recordar que el estreno de Exatlón: Edición Mundial estrena el 26 de septiembre por Telemundo. Frederik Oldenburg regresa como presentador al lado de Chelly Cantú.

Telemundo anunció que Isabel Junio y Cynthia Castillo son las nuevas atletas de esta temporada de Exatlón

Isabel Junio, de 29 años, se une a Team Contendientes. La joven nació en Tijuana, México. Ella es una médico general que siempre le ha gustado y practicado el deporte. Isabel asegura que viene dispuesta a luchar hasta el final. “Ser médico general es un gran honor y orgullo. Ayudar a la gente mí para mes súper importante”, dice Junio en el promo colgado en las redes de Exatlón Estados Unidos. “Voy a luchar hasta el final, por mi país, mi esposo y mi familia. Famosos prepárense”.

Cynthia Castillo, mexicana de 32 años, es una madre soltera de tres hijos. “Nunca me he rendido y jamas me rendiré”, advierte Cynthia a los Famosos. “A Cynthia le va a ir muy bien porque es una mujer luchadora”, segura la mejora amiga de la entrenadora personal. Cynthia asegura que su objetivo es ganar Exatlón Estados Unidos por su familia y su país.

Lo que tienes que saber:

CUÁNDO: Exatlón Mundial estrena el lunes 26 de septiembre

HORA: 7 p.m., hora del Este

LUGAR: Se graba en República Dominicana

CANAL: Telemundo

PRESENTADOR: Frederik Oldenburg

REPORTERA: Chelly Cantú

ATLETAS: Isabel Junio y Cynthia Castillo…estaremos actualizando esta nota la mañana del viernes 9 de septiembre.

Hasta ahora se ha rumorado que algunos campeones de las pasadas temporadas en Exatlón México y Exatlón Estados Unidos se verán las caras en Exatlón: Edición Mundial. Uno de los nombres que han sonado son como Mati Álvarez. Ella es una atleta de Exatlón México. Este mes la atleta publicó en sus redes que “será genial un Exatlon con todos los campeones de los diferentes países”. Este mensaje hizo que se sospeche que la Máxima Campeona de Exatlón México es una de las atletas que veremos en Exatlón Mundial. Ya que fue hace tres años que ella salió campeona de dicho reality y últimamente ha empezado a subir videos y fotos de su paso por Exatlón México.

Otros nombres que han sonado para esta nueva temporada son algunos de los chicos de Exatlón Estados Unidos, como: Isaiah Vidal, Kelvin Noeh Rentería y Mack Roesch. Chuy Almada también ha expresado sus ganas de estar en Exatlón: Edición Mundial.