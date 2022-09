Anuncian a la primera competidora de EXATLON Mundial: ¿Quién es Cynthia Castillo?

Los fans de EXATLON Estados Unidos, que este mes tendrá su séptima temporada, están contando los días para que llegue el 27 de septiembre, cuando se estrenará el show, y en medio de la emoción y expectativa que ha generado el llamado EXATLON MUNDIAL, Telemundo acaba de anunciar oficialmente a la primera participante que estará en las arenas entregándolo todo.

Se trata de una madre soltera mexicana, radicada en California, quien se se desempeña como entrenadora personal y será la primera integrante del equipo de los Contendientes.

A través de un video de Instagram, en el que se aprecia a la nueva atleta de EXATLON mostrando algunos de sus talentos, Telemundo presentó a la integrante del equipo Azul.

“Ella es Cynthia Castillo, entrenadora personal, mexicana, vive en Los Ángeles y es madre soltera de 3 hijos. Viene a Exatlón Estados Unidos con el objetivo claro de ganar la competencia por su familia, sus hijos y por su país. ¿Estás list@ para verla en esta NUEVA TEMPORADA? 💙”, fue el comentario con el que fue presentada públicamente la que será una de las estrellas de esta séptima temporada del programa.

En el clip compartido por Telemundo, se aprecia a la joven madre mostrando su garra y asegurando estar preparada para convertirse en la nueva campeona de la llamada “Competencia más feroz del planeta”.

“Tengo un solo objetivo que es ganar por mi familia, por mis hijos y por mi país”, aseguró Cynthia Castillo con mucha determinación, a quien su propia hija, Stephanie, describe como “la mejor mamá del mundo”.

Cynthia tiene 32 años y es originaria de México, y ha levantado sola a sus tres hijos, de acuerdo a las primeras informaciones que han sido reveladas sobre ella.

Y es precisamente su experiencia de vida, además de la fortaleza y disciplina que ha logrado en su carrera, lo que según ella misma, hará la diferencia en EXATLON Mundial y la pondrá a la delantera de la competencia.

“Ser madre soltera de tres hijos y entrenadora personal me ha preparado para mi última prueba, que es EXATLON”, comentó Cynthia en el video de presentación, donde de paso le lanzó una advertencia al equipo rival.

“Nunca me he rendido y jamás me rendiré. Rojos, prepárense”, comentó la madre de familia.

La atleta del reality show de Telemundo cuenta además con el apoyo fiel de sus familiares y amigos,como Kelly, su mejor amga quien describió a la participante como una guerrera en todo el sentido de la palabra.

“A Cinthya le va a ir muy bien, porque ella es una mujer luchadora, fuerte y nunca se da por vencida”, dijo la amiga sobre la nueva atleta.

Dinos qué te parece la primera concursante oficial de EXATLON MUNDIAL.