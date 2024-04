La Divaza traiciona al cuarto Tierra: ¿Qué pasó?

La Divaza está cansado del cuarto Tierra. Aunque no lo creas el influencer venezolano estaría planeando traicionar a sus compañeros -Lupillo Rivera, Clovis Nienow, Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh, para irse a Fuego. La Divaza se sentó a conversar con Maripily, Patricia Corsino, Cristina Porta, Serrath y Paulo y les dijo: “Podría intentar esta semana como visitar mas Fuego…Separarme un poco de las estrategias…ahorita no me interesa ningún problema de esta gente. Estoy cansado. Cuando vienen a reunirse para hablar [de sus estrategias] yo me voy”.

Parece que La Divaza está cansado de las estrategias porque según él le está afectando su salud mental. Patricia le dijo que eso no es saludable y Maripily le ofreció su apoyo. Abajo puedes ver la conversación completa de La Divaza con el cuarto Fuego y Maripily.



Los fanáticos de Tierra están furiosos. “Entonces ahora Divaza habla mal de su equipo que la ha protegido todo este tiempo con los de fuego?”, comentó un usuario. “Increíble, Divaza hablando de tierra que tanto lo ha apoyado con las VÍBORAS DE FUEGO y con Maripily que tanta MIERDA les ha tirado, porque es mejor hablarlo con ellas que con el mismo tierra”, dijo otro.

Mientras los que no son fan de Tierra dicen que Lupillo le está haciendo a Divaza, lo mismo que le hizo a Thalí García, Gregorio Pernía y Maripily. “El panzón de Lupe ha sacado a Thali, Gregorio, MP y seguramente a Divaza, porque los envenena en contra de todos. Ariadna los vigila y y les prohíbe hablar con los demás, les imponen estrategias sucias, bajas, los controlan y al final obviamente no aguantan tanta presión y mejor se salen”.



¿Divaza está haciendo estrategia?

Un fan cree que es una estrategia que planificaron en Tierra para buscar información. “No es así. Ariadna de cuarto Tierra les dijo a Romeh, Lupillo y a Clovis que hay que estar alerta con La Divaza”.