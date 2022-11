EXATLON ALL STARS: ¿Hay disgusto entre los atletas por el cambio repentino en la temporada?

Vaya que la temporada actual de Exatlon Estados Unidos, ha resultado repleta de polémicas que parecen no tener fin. Tanto así que desde que la competencia dio un vuelco de la séptima temporada, a la inesperada “etapa all stars”, en donde, luego de una semana en donde salieron eliminados una buena cantidad de participantes, se dio inicio a la llamada all stars, con 12 de los rostros más emblemáticos de la llamada “competencia más feroz del planeta”.

Ellos asumieron el reto

“Exatlon All Stars” se esperaba, ya México lo había hecho con buenos resultados, y los fans de Estados Unidos lo pedían a gritos así que cuando se habló de una séptima edición, todos asumieron que sería Extalon All Stars, pero este no fue el caso. 20 nuevos atletas iniciaron la competencia, de los cuales ya sólo quedan los “cuatro mejores”: Caterine Ibargüen, Jonny Magallón (del Team Famosos) y Azul Grantón y Yoridan Martinez (del Team Contendientes).

Para enfrentarse a ellos están ya puros nombres queridos y muy conocidos entre los fanáticos: Alondra González, Francisco ‘El Maza’ Rodríguez, Jevier Cintrón, campeón de la quinta temporada, Chuy Almada, J.C Herrera, Viviana Michel, el “Tarzán Boricua” Elías Tirado, la eterna “Pantera” Denisse Novoa, Ana Parra, Kelvin Noe Rentería, Yamilet Peña, y “La Rebelde” Valeria Sofía Rodríguez, campeona de la segunda temporada (ya eliminada).

Es mucho lo que se ha dicho con respecto a el nivel de los atletas que volvieron sobre otros que no fueron tomados en cuenta y estarían en aparente mejor condición física, como es el caso de Valeria Sofía Rodríguez, que ya abandonó la competencia, y Mack Roesch, que a pesar de haberlo pedido abiertamente a través de sus redes sociales, no forma parte de Exatlon Estados Unidos All Stars.

Los fanáticos hablan

Pero como era de esperarse tantos cambios tan repentinos dentro de la séptima temporada de Exatlon Estados Unidos han despertado las interrogantes de los seguidores que ahora tienen más preguntas que respuestas ¿Hay disgusto entre los atletas? ¿Qué decía su contrato? ¿Exatlon All Stars fue una salida ante la audiencia no tan alta como en años anteriores?

Todo esto lo trae a colación el blog para fanáticos JacoJRx2 en su último video, que no se pueden perder aquí:

Play

FUERTE POLEMICA HUELGA, CONTRATO FALLIDO Y DEMANDA DE EXATLON ESTADOS UNIDOS ALL STAR #exatlonedicionmundial #exatloneeuu7 #exatloneeuu6 #exatlonestadosunidos #famosos #contendientes #lacasadelosfamosos2 #topchefvip #exatlónallstar #exatlon2022 Exatlon es una competencia deportiva de alto rendimiento en donde los participantes prueban su fuerza, inteligencia y coraje pa ra convertirse en el ganador absoluto. DE LUNES A VIERNES 7/6C DOMINGOS DE ELIMINACIÓN por TELEMUNDO FAMOSOS: Elsa Garcia Horacio Gutiérrez Marisol landazuri Ivan Fernández Estefanía… 2022-11-21T16:23:32Z

Los comentarios en este video no se han hecho esperar: “El contrato no debe tener una clausura q vaya en contra de los atletas . En otras palabras Telemundo y Producción no son adivinos. Así q los atletas tienen todo el derecho de estar molestos y reclamar. Ojalá y los atletas se pongan los pantalones en su sitio y demanden a la televisora y la producción en masa, q se den a respetar.” comenta una seguidora del portal de YouTube.

Otro usuario tiene un punto bastante legítimo: “Lo mal echo es que después que ya solo quedaban 8 botaron prácticamente a 4 de los que estaban desde el principio , pa meter al saco de viejos con derecho a ganar el premio grande.”

A este punto es que si hay disgusto entre los atletas o no, eso se desconoce. Lo cierto es que Exatlon All Stars continúa a toda marcha de lunes a viernes por Telemundo, con los domingos especiales de eliminación.