¿Los ALL STARS no tenían nivel para regresar a EXATLON? Los fans comentan

Sigue la polémica en Exatlon All Stars. Una vez Telemundo anunciara que la séptima temporada, sería llamada “Edición Mundial”, sin dar mucho adelanto, sólo prometiendo cambios, toda la audiencia quedó en expectativa, sin imaginarse que sería sólo una antesala a la esperada etapa “All Stars”, en donde se sumaron 12 de los atletas más emblemáticos de la llamada “competencia más feroz del planeta”.

Ellos decidieron asumir nuevamente el reto

Entre los nombres que decidieron embarcarse una vez más en el reto que representa Exatlon Estados Unidos están: Alondra González, Francisco ‘El Maza’ Rodríguez, Jevier Cintrón, campeón de la quinta temporada, Chuy Almada, J.C Herrera, Viviana Michel, el “Tarzán Boricua” Elías Tirado, la eterna “Pantera” Denisse Novoa, Ana Parra, Kelvin Noe Rentería, Yamilet Peña, y “La Rebelde” Valeria Sofía Rodríguez, campeona de la segunda temporada (ya eliminada).

Lo cierto es que dentro de los elegidos para formar parte de la esperada edición “All Stars” de Exatlon Estados Unidos, ha habido mucha polémica en cuanto al desempeño que han demostrado. Más concretamente la última eliminada de la competencia, Valeria Sofía Rodríguez, ganadora de la segunda temporada y conocida en el mundo como “La Rebelde”.

El desempeño de Valeria Sofía fue el más débil de su equipo, desde que regresó, generando todo tipo de comentarios por parte de los seguidores, particularmente del equipo azul, llegando incluso a asegurar que Telemundo debió haber sometido a estos ex participantes a un nuevo y riguroso proceso de selección, pues como es lógico, las destrezas pueden cambiar a lo largo del tiempo, tal como hemos visto.

Si bien algunos ex participantes han sorprendido a su regreso por la solidez de su desempeño, otros como “La Rebelde”, no dieron la talla, lo que lleva a los seguidores de Exatlon Estados Unidos a preguntarse cual habría sido el proceso de selección de estos atletas, habiendo otros como Mack Roesch, que en sus redes incansablemente se muestra entrenando y está en aparente optima forma física.

Este video cortesía del portal con información para fanáticos Madison Entertainment, brinda más información sobre la última controversia de Exatlon Estados Unidos tras la salida de Valeria Sofía Rodríguez:

En el video que compartimos, hablan entre otras cosas, sobre el rumor de que a Valeria Sofía le estarían pagando menos que a sus compañeros, y ponen como ejemplo su desempeño comparándola con otros, haciendo la pregunta sobre como fue la selección que la ubicó a ella nuevamente dentro de los contendientes.

Por supuesto las reacciones de los seguidores de este canal no se hicieron esperar con toda clase de opiniones al respecto: “Lo único que se que reality está de mal en peor, empezando x cambiar el formato y trayendo atletas que no están a mismo nivel de competencia. Lo que hacen es aburrir al televidente y quemar a sus competidores.”, “Valeria sofia llegó muy gorda casi no puede correr es buena atleta pero es verdad necesitaba practica y ese juego no sirve ya”. Son sólo algunas de las impresiones de los seguidores camino a la esperada gran final de una temporada verdaderamente inédita.