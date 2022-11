Diana Avilés, esposa de Chuy Almada: ¿Quién es ella?

Diana Avilés es la mujer que le robó el corazón al atleta Chuy Almada, quien formó parte de la primera temporada de Exatlón Estados Unidos.

Jesús Almada, nombre de pila del atleta, inició un proyecto llamado Boxeo Mexicano Boxing Gym. Chuy usaba sus redes sociales para mostrar videos sobre sus rutinas y entrenamiento. Aquí fue precisamente donde conoció al amor de su vida. Diana y Chuy Almada se conocieron en las redes sociales. “Él siempre ha sido una persona muy popular. A mi siempre me encanto, me parecía guapísimo”, dijo Diana en entrevista con Al Rojo Vivo en 2018. “Nos seguíamos por las redes sociales. Un día él me habló y me invitó a salir, desde ahí creo que nunca nos hemos separado”.

Diana Avilés es amante del boxeo

Chuy y Diana se casaron en 2018. La boda de esta pareja fue única. Ya que ambos son fanáticos del boxeo. Tanto así que en el día de su matrimonio, los recién casados entretuvieron a sus invitados con una pequeña pelea de boxeo. Abajo puedes verla. “La boda perfecta para los amantes del boxeo. Si a tu novia le gusta el boxeo sabe de boxeo y se emociona como loca con las peleas. Cásate con ella”, escribió Chuy en el video de su matrimonio. Abajo puedes conocer a su esposa Diana Avilés.

Play

La boda ideal para los amantes de boxeo Si a tu novia le gusta el boxeo sabe de boxeo y se emociona como loca con las peleas ¡¡CÁSATE CON ELLA!!. 2018-03-20T17:42:17Z

A cuatro meses de haberse jurado amor eterno, Chuy empacó sus maletas y viajó solo a República Dominicana. Chuy, también conocido como El Toro, se fue para formar parte de Team Contendientes en la primera temporada de Exatlón Estados Unidos.

Aunque Chuy demostraba su fuerza, agilidad y puntería en los circuitos, por dentro extrañaba a su mujer. “Lo he visto muy pensativo [en el show]. Pero él y yo habíamos dicho que nos íbamos a entender. Que nos leíamos la mente sin tan siquiera hablar. A veces se pone triste porque extraña su casa, su familia…el estar alejado de todos si lo pone un poquito triste”.

Pero la alegría regreso a su vida cuando volvió a ver a su esposa en pleno programa en vivo de Al Rojo Vivo.

Play

El romántico reencuentro entre Chuy Almada y su esposa | Al Rojo Vivo | Telemundo La pareja cumplió cuatro meses de casados y llevaba un mes sin verse. Así fue el emotivo reencuentro. SUBSCRIBETE: bit.ly/1HwWM9Y Al Rojo Vivo: “Al Rojo Vivo con María Celeste” es una revista noticiosa que, en una hora, lleva al televidente en un recorrido a través del mundo. Es una “paella informativa” que ofrece algo para… 2018-08-14T22:20:57Z

Diana Avilés es una entrenadora de fitness

Diana es una entrenadora de fitness, según dice su perfil en Instagram. Ella tiene 100 mil seguidores. “Mi voz es extra ronca”, anuncia en su perfil la mexicana.

Diana y Chuy se convirtieron en padres en 2021

En septiembre de 2021, Diana y Chuy se convirtieron en padres de un niño, a quien le pusieron el nombre de Jesús, igual que su padre. Desde que Jesús llegó a sus vidas, Diana comparte decenas de fotos y videos con el pequeño.

No cabe duda que han formado una linda familia. Ahora que Chuy estå de regreso a Exatlón, el atleta llevó con él una foto de su pequeño que la puso junto a su mesa de noche.