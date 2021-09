¡Chuy Almada es padre! Ya nació el bebe del atleta de EXATLON EEUU

A medida que pasa el tiempo los atletas que han pasado por las diferentes ediciones del programa de competencias de Telemundo Exatlon Estados Unidos, van siguiendo el crecimiento natural y se convierten en amorosos padres y madres de familia, trayendo así al mundo a las próximas generaciones de fanáticos, o quizás de futuros guerreros en la llamada “Competencia Más Feroz del Planeta”.

Uno que todos estaban esperando que se convirtiera en padre es Chuy Almada, el guerrero mexicano que ha pertenecido las dos veces que ha estado en Exatlon Estados Unidos como participante al Team Contendientes, ya tenía varios años de feliz matrimonio con su esposa Diana Avilés, y poco después que volvió de la cuarta temporada del programa de competencias anunció al mundo a través de las redes sociales que se convertiría en padre de su primer hijo, un varoncito al que llamarían Jesús, igual que su padre.

Con esta adorable foto en la que se ve a Chuy Almada dándole un tierno beso a su esposa, que tiene en brazos al príncipe de la casa, el entrenador mexicano le dio la bienvenida a su hijo acompañado del siguiente mensaje:

“El mejor sentimiento del mundo 💙Bienvenido al mundo hijo mío! Lo único que deseamos es que seas muy pero MUY feliz. Aquí estaremos a tu lado siempre mi cabezon hermoso Te amamos! 😍 “

¡Al parecer, el pequeño estará muy ligado al igual que su padre, a las redes sociales! pues ya tiene su propia cuenta de Instagram, @Jesusalmadajr. En el perfil no hay sino un video que relata toda la historia de amor de Chuy y Diana y el mensaje “Mis padres me hicieron con amor”.

A pesar que se creó hace sólo un día ya cuenta con casi 16,000 seguidores, así que estamos seguros que al pequeño Almada no le faltan los amigos a sólo horas de haber nacido.

Lo cierto es que los mensajes de sus ex compañeros en la competencia no se han hecho esperar, enviándole las mejores vibras a Chuy y Diana en esta nueva etapa de sus vidas en la que se estrenan como padres: “¡Llegaste a tiempo! ¡Felicidades a los dos!” le escribió la ex contendiente en las mismas temporadas de Chuy, Raquel Becker. Por otra parte, el querido “Señor de las Anillas”, Tommy Ramos, no se midió en palabras tiernas para la familia: ¡🙌🙌🙌 en hora buena mi Chuy Almada, que papá Dios bendiga ese torito y le de mucha salud!

La primera campeona y comentarista de Exatlon Estados Unidos, Chelly Cantú, también se pronunció con el siguiente mensaje: “Muchísimas felicidades a ambos! Diosito los siga bendiciendo con muchas más alegrías ahora al lado de su baby! Un abrazo fuerte.”

Otra fue “La Pantera” Denisse Novoa: “Muchísimas felicidades a los dos!! Les deseo toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa de sus vidas! Ese torito va a ser un crack igual que sus padres! Un abrazoo.”

Lo cierto es que desde aquí estamos llenos de alegría por este nuevo miembro que se suma a la familia Almada-Avilés. ¡Felicidades!