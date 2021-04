Denisse Novoa salió de viaje ¿Regresó a EXATLON EEUU?

Desde que la célebre “Pantera” Denisse Novoa fuera expulsada de la quinta temporada del programa de competencias Exatlon Estados Unidos por un incumplimiento de contrato, los rumores y las polémicas no han parado de girar al rededor de quien fuera una de las participantes más queridas y reconocidas de la llamada “Competencia Más Feroz del Planeta”, que se transmite de lunes a viernes por la cadena Telemundo.

Fue el pasado 11 de abril cuando el presentador de la competencia, Frederik Oldenburg, anunció que Novoa y Frank Beltre no regresarían más a la competencia pues habrían “incumplido el contrato” que firmaron a su inicio, y junto a ellos, otros seis atletas entrarían en un periodo de suspensión temporal que ya culminó y se encuentran de vuelta en las arenas.

Muchas noticias se compartieron extraoficialmente, entre ellas la que confirmamos en AhoraMismo con nuestras fuentes en República Dominicana, sobre el posible ingreso de sustancias ilícitas y teléfonos celulares a la competencia, pero desde que este hecho sin precedentes en las cinco temporadas del programa de televisión sucediera, no ha habido mayor pronunciamiento de los atletas, más allá de unas ambiguas sesiones en vivo a través de sus respectivas cuentas de Instagram, en donde el propio Frank Beltre diera indicios de un posible regreso a Exatlon Estados Unidos.

Pero por el lado de Denisse Novoa, la situación fue otra. La atleta, que también es actriz y modelo, nunca indicó que podría volver a la competencia, aunque recientemente, encendió todas las alarmas cuando a través de su cuenta de Instagram dijo que se encontraba en el aeropuerto lista para viajar, ¿el destino era República Dominicana?

Al ver a Denisse en el aeropuerto lista a emprender un viaje desde Miami con destino desconocido, las especulaciones no pararon, esto hasta que la chica compartiera un video en México a través de sus historias de instagram, en donde se encuentra compartiendo con amigos y también atendiendo diferentes compromisos personales y profesionales.

Con esto, Denisse pondría fin a los rumores alrededor de un posible regreso a Exatlon Estados Unidos, cosa que Frank Beltre reforzó en su sesión en vivo de Instagram en donde fue muy enfático al decir que “prefería no decir nada porque estaba muy próximo a volver a la competencia.”

Lo que sí es definitivo es que en el caso de Denisse Novoa, dicho regreso estaría cada vez más lejos, pues la chica está absolutamente enfocada en su vida familiar, y en pasar buenos momentos junto a sus seres queridos.

View this post on Instagram

A través de su Instagram, es la ruta que Denisse eligió para comunicarse con sus cientos de miles de fanáticos, y el último mensaje que compartió dice mucho de su estado emocional luego de la sonada expulsión de Exatlon Estados Unidos:

Gracias a los que pudieron estar conmigo en el LIVE hoy y les quiero recordar que aunque a veces no entendamos porque y cómo pasan las cosas en el momento sabemos que siempre es por nuestro bien y porque la vida y Dios tiene planeadas cosas increíbles para nosotros y que están por llegar. También quiero decirles que soy fiel creyente que todo pasa por algo y les puedo decir que mi salida del show también fue un grito de la vida diciéndome que tenía que regresar y apoyar a mi familia en unos momentos difíciles (que yo desconocía estando adentro y me enteré cuando sali) y ahí entendí que la vida me necesitaba más aquí. Yo estoy tranquila porque se que en esta temporada como en la pasada lo di todo pero simplemente la vida tenía otros planes para mi. Y siempre recuerden que los planes de Dios son perfectos. Los quiero muchísimo y de nuevo les quiero agradecer intensamente por su apoyo 💙