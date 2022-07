Video: Denisse Novoa comparte su travesía por Las Bahamas

Primero Denisse “La Pantera” Novoa se ganó el corazón del público durante su participación en la quinta temporada del reality show de Telemundo “Exatlón de Estados Unidos”. Los seguidores del programa cayeron rendidos ante su humildad, fuerza y optimismo.

Aunque no ganó durante su participación en la quinta temporada de Exatlón, y de hecho tuvo que salir antes de terminada la competencia, poco a poco se le comenzaron a abrir las puertas de su gran sueño: la actuación. Y aunque la veracruzana, de 27 años, se encuentra abocada de lleno en triunfar en la pantalla chica y por supuesto en el cine, también se da sus tiempos para relajarse y disfrutar de algunos de sus máximos placeres: el sol, la playa y el mar.

Denisse Novoa quiso compartir con sus fieles seguidores de Instagram su viaje en un crucero por Las Bahamas, y lo hizo a través de un video resumen de lo que fue su travesía por las cristalinas aguas caribeñas.

“Aquí les dejo un recap se mi viaje en crucero a las Bahamas con @vip.vacaciones ! Fueron dos días, tres noches súper divertidas. No te puedes quedar atrás ya que tienen cruceros saliendo dos veces a la semana y lo puedes reservar directo por whatsapp! Levante la mano a quien le gustaría un viajecito express a las Bahamas”, escribió junto al video donde se le luciendo feliz y llena de energía.

La Panterita, como la llamaban cariñosamente en Exatlón, siempre se da el tiempo para disfrutar de los viajes y de la playa. En otra imagen que compartió luciendo un asentador bikini, dejó claro que no es mucho lo que pide a la vida para estar feliz.

“Que me de paz, aventura algo de locura y me transmita vida, no pido más y tú ¿qué pides?”, escribió junto a la imagen que sacó suspiros de sus fieles seguidores de Instagram.

La actriz mexicana pronto estará nuevamente en las pantallas de Telemundo, pero no en una competencia deportiva, sino con un pequeño rol en una nueva producción de Telemundo titulada “La Mujer de mi Vida”, donde interpretará a una joven llamada Jenni. Asimismo, tuvo una participación en una producción de Netflix de la cual no ha revelado más detalles.

Lo cierto es que La Panterita lucha día a día para triunfar en la actuación, y tras ser testigos de su fuerza y perseverancia, de seguro lo conseguirá muy pronto.