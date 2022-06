¿Denisse Novoa ¿nueva modelo de Victoria´s Secret?

Denisse Novoa publicó un foto en su cuenta de Instagram y las redes estallaron. La ex participante del reality show Exatlón Estados Unidos (Telemundo) demostró que tiene dotes de modelo, posando en la playa con un provocativo traje de baño negro de amplio escote, al más puro estilo de Victoria´s Secret.

Luciendo más bella que nunca y con la actitud segura que la caracteriza, la Pantera sacó suspiros entre sus más de 256 mil seguidores de Instagram. “Como cuando estás en la playa y ves pasar a tu crush”, escribió junto a la imagen, donde resaltan sus curvas y sus intensos ojos azules.

“Estás estupendamente linda preciosa”, “Bellísima y sensual preciosa. Denisse, me encantan tus hermosos ojos, preciosa”, “Demasiada hermosura para mis ojos” y “Tremenda emoción verte aquí en mi casa. Ya se me cumplió unos de los deseos, el otro es verte en las competencias otra vez. Que tengas éxito en tu nuevo proyecto”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus fieles admiradores.

Como si no bastara con esto, la actriz publicó otras imágenes con un bikini color beige, posando con su larga cabellera suelta y luciendo la belleza al natural de su rostro. “Que me de paz, aventura algo de locura y me transmita vida, no pido más, y tu ¿qué pides?”, escribió.

La deportista y actriz mexicana, de 27 años, tiene muy nostálgico a su público, quienes no dejan de pedirle que regrese a participar en las exigentes arenas de Exatlón. La veracruzana se ganó el corazón del público durante su participación en el reality show, gracias a su sencillez, humildad e impresionante belleza.

Todo indica que la Panterita, como cariñosamente la apodaron en el certamen de Telemundo, ya dejó en el pasado sus ganas de seguir compitiendo en Exatlón, puesto que tiene puesta su mirada y todas sus energías en su gran pasión: la actuación.

Su paso por Telemundo le abrió las puertas del estrellato a Denisse Novoa, quien luego de muchos castings fue seleccionada para participar en una novela de Telemundo titulada “La mujer de mi vida”, donde ella dará vida a Jenni, una alocada joven.

“Esta es una historia de amor verdadero que llegará directo al corazón del público al verse reflejados en los personajes que enfrentan retos y problemas de familia, donde el amor será la clave para superar todo”, señaló Telemundo en un comunicado de prensa sobre la producción que se emitiría este año.

Denisse Novoa sueña en grande y no sería nada de extraño que pronto la veamos triunfar en la pantalla grande, puesto que como ella ha afirmado, está dedicada a buscar oportunidades para seguir avanzando en su carrera como actriz.