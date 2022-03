Denisse “La Pantera” Novoa presume su increíble flexibilidad ¡con piruetas en bikini!

Denisse Novoa dejó claro que luego de su paso por la quinta temporada de Exatlón Estados Unidos ha seguido entrenando como toda una atleta. La Pantera, como la apodaron en el famoso reality show de Telemundo, hizo gala de su manejo sobre las argollas y de una envidiable figura durante una sesión de fotos en la playa.

Luciendo un colorido bikini, presumió su gran fuerza de brazos en osadas posturas que dejó plasmadas en un set de tres impresionantes imágenes. Junto a sus piruetas compartió una filosófica cita del escritor brasileño Paulo Coelho.

“Correr detrás de un sueño tiene un precio. Puede exigir que abandonemos nuestros hábitos, puede hacernos pasar por dificultades, puede llevarnos a decepciones, etc. Sin embargo, por más caro que sea, nunca es tan caro como el precio que paga quien no vivió.” Paulo Coelho. ¿Cuéntenme cuál es su sueño más grande?”, escribió reflexiva.

“Siempre enfocada cumpliendo todos tus sueños”, “Brutal. Hermosa y fuerte”, “Estás en tus mejores condiciones físicas”, y “Sexy, hermosísima, lindísima, guapísima, bellísima ¡Mi Amor! mi princesa, mi señorita, modelo, mi Pantera @denisse_novoa. Te Amo. Dios te bendiga siempre. Bendiciones para toda tu hermosísima familia”, fueron algunos de los halagadores comentarios que le dejaron sus fieles seguidores de Instagram.

La mexicana, de 27 años, ha declarado a los cuatro vientos que desea vivir plenamente su vida, disfrutando de sus pasiones y luchando fervientemente por alcanzar sus sueños. “Yo quiero ser playita en tu mar, ¿me dejas? Les cuento que quiero sacar mi licencia de buceo porque me fascina el mar. Voy a empezar a hacer mi bucket list de lugares donde bucear así que si tienen alguna recomendación comenten abajo el lugar”, escribió recientemente tras compartir su afición por el buceo.

Otro deporte extremo que estuvo practicando fue el canopy, el cual la obligó a enfrentar su miedo a las alturas. “¡Qué buena experiencia! Les cuento que le tengo un poco de miedo a las alturas jajaja. No saben el vértigo que me dio tirarme a eso de las bicis en el aire. Me sudaron las manos, me temblaron las piernas y todo el jazz jajajaja pero se logro! ya una vez que lo hago siempre lo quiero volver a hacer, pero el problema siempre es esa primera vez. Levanten la mano los que también le tienen miedo a las alturas”, escribió divertida junto al video de su aventura.

Y si de cumplir sueños se trata, la Panterita no para. El año pasado anunció que se quería dedicar a la actuación y tras asistir a casting tras casting logró un papel en una serie de Netflix, de la que aún no revela el nombre, y además, obtuvo un rol en la nueva novela de Telemundo “La mujer de mi vida”, la cual será emitida este año, y en donde la deportista interpreta a Jenni, “una alocada joven”, según sus propias palabras.

Veremos qué otras sorpresas nos traerá la veracruzana este 2022.