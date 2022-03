Video: Piernas musculosas de Denisse Novoa hacen estallar las redes

Muchos se preguntaban por qué Denisse “La Pantera” Novoa había desaparecido de las redes sociales. La ex participante del reality show “Exatlón Estados Unidos” había acostumbrado a sus más de 256 mil seguidores de Instagram a consentirlos con fotos de sus viajes, disfrutando en la playa o entrenando.

Aunque no explicó a qué se debió su tiempo ausente de las redes, la veracruzana, de 27 años, regresó en grande. Para felicidad de su público compartió una de sus exigentes rutinas de ejercicios, donde las protagonistas fueron sus contorneadas piernas.

“Sin darme cuenta ya tenía tiempito sin subir algo. Así que aquí les dejo un selfie y una rutinita del otro día. Quisiera saber ¿qué es lo primero que ustedes ven o lo que más les llama la atención de una persona?? Les confieso que yo en lo primero que me fijo es en la sonrisa/dientes”, escribió con el estilo divertido que la caracteriza.

“Tu ausencia me aprieta el corazón. Tu sonrisa es divina gatita”, “¡Qué buen regreso!”, “Eres una mujer fantástica” y “Bellísima, mi amor, mi princesa, mi señorita, Pantera Te Amo. Dios te bendiga siempre y bendiciones para toda tu hermosísima familia”, fueron algunos de los más de 150 mensajes que le mandaron.

La Pantera, como la llamaban cariñosamente en Exatlón Estados Unidos, no solo está enfocada en sus entrenamientos, sino también en seguir abriéndose paso en lo que es otra de sus pasiones: la actuación. Este 2022 la veremos por las pantallas de Telemundo gracias a su participación en el nuevo melodrama “La Mujer de mi Vida”.

“Otra fotito aquí en personaje. Me divertí grabando mucho a Yenni, de verdad que está medio tostada…ya me dirán el próximo año cuando salga la serie”, escribió en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram. Y aunque no ahondó en detalles, desde Telemundo anunciaron que se tienen grandes expectativas para la novela.

“Esta es una historia de amor verdadero que llegará directo al corazón del público al verse reflejados en los personajes que enfrentan retos y problemas de familia, donde el amor será la clave para superar todo”, detalló Telemundo a través de un comunicado de prensa.

“Estamos muy emocionados y orgullosos de haber reunido a este elenco de lujo para ‘La Mujer de mi Vida’ protagonizada por Iván Sánchez, Angélica Celaya, Mauricio Islas y Catherine Siachoque (…) La historia se centra en Ricardo Oribe (Iván Sánchez), un hombre poco agraciado físicamente, pero que es un exitoso hombre de negocios, dedicado a su familia y enamorado de su bella esposa Daniela (Angélica Celaya), una joven aspirante a actriz.”, informó Telemundo.