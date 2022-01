La sesión de fotos de Denisse Novoa en bikini rojo que todos quieren ver

Aunque Denisse La Pantera Novoa ya no está en Exatlón Estados Unidos, sigue entrenando como si estuviera en plena competencia. La mexicana, de 27 años, demostró que su cuerpo está más tonificado que nunca, gracias a su disciplina y exigentes rutinas de ejercicios.

Durante una sesión de fotos desde una playa de Puerto Rico y luciendo un bikini rojo, la deportista causó conmoción en sus redes sociales. En la foto se ve a la veracruzana disfrutando del sol y del mar. “La vida tiene cosas mágicas, los atardeceres, el mar, el cielo, la música y algunas personas. Comenten cuál es su playa favorita del mundo”, escribió al subir la publicación a su cuenta de Instagram.

Sus más de 255 mil seguidores no tardaron en reaccionar, llenando de elogios y entregándole datos de playas hermosas. “Toda una diosa tomando sol”, “Qué hermosa preciosa. Sabrosa te ves así, y más con ese color de ropa”, y “Sí, ésa es mi pantera. Mujer hermosa, de buen corazón, amable y sencilla. Me gusta tu forma de ser”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron.

La actriz siempre ha expresado su amor por la playa. En una publicación anterior confesó cómo le gusta disfrutarla. “Podría vivir en bikini y en el mar, pero con sombra. Les cuento que me encanta el mar, pero no me gusta estar así como lagartija bajo el sol, siempre necesito mi sombrita jajaja. ¿Ustedes qué tipo de persona son? Las que se echan al sol a quemarse o las que tienen una sombrilla al lado?”, preguntó.

Y para quienes aspiran a lucir una figura como la de La Pantera, pueden encontrar las rutinas de ejercicios que hace la deportista en su cuenta de Instagram.

En la rutina más reciente que compartió se puede apreciar la gran resistencia y fuerza que tiene en las piernas, así como el perfecto estado físico en el que se encuentra. Como toda una personal trainer, enseña cada ejercicio. “Rutina de HIIT! 4 rondas, 15 reps cada ejercicio. Peso muerto a clean. Desplante con una pierna en bola bozu ( 15 de cada lado). Pistol squat en bozu (15 de cada lado. Salto sobre steps a burpee. Terminamos con abs! Intenten la rutina y cuéntenme como les fue!”, escribió.

Además de disfrutar de la playa y ejercitar, la ex participante de Exatlón Estados Unidos se encuentra muy ocupada persiguiendo su sueño de ser actriz. La mexicana confesó el año pasado que se encontraba concentrada en hacer castings para poder entrar al mundo de la actuación.

Su esfuerzo y dedicación le están dando frutos, puesto que muy pronto la veremos por las pantallas de Telemundo en una nueva telenovela titulada La Mujer de mi Vida, donde la Panterita interpretará a Jenni, una joven que etsá un poco “tostada”, según reveló la actriz en su cuenta de Instagram.