Fotos: Denisse “La Pantera” Novoa desata pasiones con pronunciado escote

Una sesión de fotos luciendo un sensual traje de baño negro fue suficiente para que las redes sociales de Denisse Novoa ardieran. La Panterita, como la llamaban cariñosamente en Exatlón Estados Unidos, por sus impresionantes ojos azules, posó coquetamente luciendo un osado escote que dejaba al descubierto su bronceada piel.

“Me gusta lo sencillo, lo simple, aquello que toca el corazón, aquello que es espontáneo, que no se planea ni se puede fingir; una sonrisa, un saludo sincero, un abrazo honesto. Me gusta lo sencillo, lo simple, aquello que no tiene tanto valor, que jamás lo podrás comprar, aquello que te lo tienes que ganar”, escribió junto al set de tres fotos, con las que impactó a su audiencia.

En las imágenes destacan también sus increíbles ojos azules que se encargó de resaltar con un discreto delineado. La Panterita muestra un estilo sexy y elegante, con un traje de baño negro con lazos a los costados y en la parte frontal que deja al descubierto un profundo escote. Su cabello suelto le da un aire desatado.

“Wooow están espectaculares esas fotos mi bella pantera”, “Qué bonitos sentimientos, porque sí sabes valorar las cosas sencillas de la vida. Un abrazo, un beso fuerte nena linda”, “Tan linda Denisse, por eso te quiero y te admiro preciosa”, “¿Cuándo regresas a Exatlón?” y “Te ves fabulosa con ese traje”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

En otra reciente publicación la actriz, de 27 años, también hizo gala de su espíritu reflexivo, esta vez presumiendo su increíble fuerza de brazos y tonificado cuerpo posando en un colorido bikini y de cabeza sobre una barra.

“Correr detrás de un sueño tiene un precio. Puede exigir que abandonemos nuestros hábitos, puede hacernos pasar por dificultades, puede llevarnos a decepciones, etc. Sin embargo, por más caro que sea, nunca es tan caro como el precio que paga quien no vivió”, escribió citando al escritor brasileño Paulo Coelho.

Está claro que la mexicana sabe valorar las cosas sencillas. Más que cualquier lujo siempre ha afirmado que ama la playa, a tal punto que afirma estar convencida que en otra vida fue una sirena.

“Dejando una huella en la arena y de testigo, el mar de regreso en Puerto Rico y los que me conocen saben que amo sus playas y el mar del Caribe es como ninguno otro, un azul hipnotizante. Creo que en otra vida neta si fui sirena jajaja ¿ustedes que creen que hayan sido en otras vidas?”, escribió luciendo un diminuto bikini desde su lugar favorito.