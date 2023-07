Denisse Novoa habla de su relación con su novio libanés

Denisse Novoa, conocida también como La Pantera, es una de las mejores atletas que ha pasado por las arenas de Exatlón Estados Unidos. Desde su participación ella se ha mantenido conectada con su público a través de sus redes sociales. El pasado mes de junio, La Pantera pidió a sus seguidores que le hagan preguntas ya que estaba dispuesta a responder todo lo que quieran saber.

Ya que se la ha visto muy enamorada en sus redes de su novio Mohamad Younes, un usuario le preguntó: ¿Cómo tú y tu novio se convirtieron en una buena pareja? La Panera le contestó con una romántica imagen con su novio de nacionalidad libanesa. “Nos conocimos en el momento indicado. Cuando ambos ya habíamos trabajado en nosotros mismos. No nos buscamos. No forzamos nada. Nos conocimos primero como amigos antes que todo. Tenemos los mismos valores…”, reveló La Pantera. Y continuó: “Estamos dispuestos en apoyarnos todos los días. Respetamos la relación y a nosotros mismos y lo ponemos como una prioridad. No jugamos ningún juego. Es nuestra prioridad la felicidad del otro y lo más importante que nos comunicamos muy bien”.

La relación de estos tortolitos va de viento en popa. Ellos comparten la misma pasión por el fitness, viajes y sentido del humor.

El novio de Denisse también es un influencer con 36 mil seguidores en Instagram. El chico se mantiene conectado con sus seguidores. Además les comparte consejos de pareja.

En un post habló de los famosos celos. Mohamad contestó la pregunta sobre si ¿sientes celos por tu pareja?

Respuesta de Mohamad:

Si no sientes celos por tu pareja, eso es un problema, si es así, es un problema mayor

Los celos son saludables, pero deben ser maduros, controlados y equilibrados.

Está bien estar celoso, lo que significa que tienes una mujer de alto valor en tu vida.

Ahora, los celos deberían ser tu impulsor interno para aparecer con una actitud más picante, y encantadora para que mantengas a tu pareja entretenida.

¿No lo sabías?

Las relaciones requieren esfuerzo y mantener una mujer de alto valor requiere más que solo proveer y proteger

Esa es la única acción que debes tomar cuando te pones celoso.

No hacer hacer lo siguiente:

– Acusarla de coquetear con los hombres.

– Criticar su forma de vestir.

– Rastreándola

– espiarla

– Mirando a través de su teléfono

– Hacer FaceTime cada vez que ella está fuera

– Obligándola a compartir su ubicación.

– Criticando a sus amigas y pidiéndole que deje de hablar con tal o cual

– Invadir su espacio personal y su “tiempo para mí”

– Tratando de cambiar sus hábitos.

La lista sigue y sigue

Eso es para quienes son pegajoso, con baja confianza en sí mismo, baja autoestima, bajo valor, controlador.

Es mejor que estés soltero y que empieces a trabajar en ti, en tus inseguridades y en tu forma de pensar.

Dicho esto: El mundo te dirá si estás con una mujer de alto valor.

La vida se trata de amor, armonía y buenas relaciones cuando 2 personas se elevan mutuamente a lo largo de la vida.

No hay mejor sensación que sentirse como un rey en tu casa

Pero recuerda, no te llames rey si no lo eres‼️

Un rey es sabio, tierno, comprensivo, poderoso, enérgico, carismático, identificable, toma decisiones y un verdadero líder.

Levántate para ser un rey y tu reina aparecerá para cabalgar esta vida contigo