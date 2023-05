El diminuto y atrevido bañador con el que la Pantera Novoa dio de qué hablar: [VIDEO]

Denisse Novoa tiene acostumbrados a sus fieles y leales seguidores en redes sociales a ver majestuosas fotografías y videos de la exconcursante de EXATLON All Stars.

Y esta vez, la exparticipante de la edición All Stars de la llamada “Competencia más feroz del planeta” dejó con la boca abierta a sus miles de fans, tras compartir una espectacular fotografía en bañador.

En la imagen, que puedes ver a continuación, se aprecia a la Pantera Novoa, posando en un diminuto y atrevido bikini, mientras se tomaba un selfie en la playa.

El bañador, compuesto por un pequeño top artesanal en color negro y unas tangas con estampados, se robó el show junto a la majestuosa figura de la atleta, quien completó el look con unas gafas de sol, unos aretes y una cadena de oro.

La Pantera Novoa aprovechó para compartir otro video con el que encantó a sus fans, en el que mostró paso a paso una rutina de ejercicios en el gimnasio.

En el clip, que compartimos aquí, se aprecia a la veracruzana poniendo en despliegue su fuerza en las barras, enseñando de paso un ejercicio efectivo para mantener tonificada la espalda.

“Videito de algunos ejercicios de mi rutina de espalda 💪🏼 Mujeres les tengo una pregunta.. cual es la parte del cuerpo que mas les gusta como se ve definida.. (aparte el abdomen)? #panterafitness #panteranovoa #fitness #athlete #workout #explore #fyp #viral #reels”, fue el mensaje con el que la mexicana compartió el clip.

“Eres una reina”, “Hermosa mi amor l love you”, “Dios te bendiga y te proteja siempre hermosa pantera 👏👍”, “Cuerpazoo😮‍💨😮‍💨💕”, “me gusta tu bikini, donde lo compraste” Y “que preciosura de mujer”, comentaron los admiradores de la deportista mexicana, quienes cayeron rendidos ante la hermosa fotografía.

A comienzos de año, la Pantera también causó furor en redes sociales, por cuenta de unas fotografías captadas en las montañas en pleno invierno, que se viralizaron en el internet.

“Como cuando no puedes escoger solo una! 🙈 van a ver mucho spam de fotos en la nieve en estos días así que me disculpo de antemano 😂 AMO las montañas y la nieve! Dato curioso: me encanta el frío y soy cero friolenta ☃️ ustedes prefieren frío o calor #snow #nieve #explore #travel #montana #alpinefalls #cold #panteranovoa”, dijo la exconcursante de EXATLON Estados Unidos en aquel momento.

Tras su paso por la edición All Stars, Denisse Novoa se ha dedicado a ejercitarse, a participar en sus proyectos de actuación, a bailar y a disfrutar de la playa.