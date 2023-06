Denisse Novoa actuará en nueva novela de Telemundo

Denisse Novoa regresa a la pantalla de Telemundo. Pero esta vez no será para dar batalla en las arenas de Exatlón Estados Unidos. La Pantera le dará vida a Carmencita en la nueva novela de Telemundo. “Emocionada de ser parte de este proyecto increíble”, reveló la ex atleta de Exatlón Estados Unidos a través de sus redes. “Ya llevamos 6 semanas de grabación y ha sido increíble. Un proyecto muy lindo donde me toca compartir set con personas increíbles”.

Así es, Denisse compartirá créditos con grandes actores como William Levy y Samadhi Zendejas en la nueva novela “Vuelve a mí”.

La Pantera le dará vida a Carmencita. “Pronto verán a Carmencita en acción, por lo pronto emocionada de dejarles aquí algunos de sus looks 💙”, expresó La Pantera en sus redes donde publicó varias imágenes de ella con un estilo casual deportivo y trenzas en la mitad de la cabeza. “Esas trenzas me recuerdan a Exatlón”, comentó una de sus seguidoras.

Usualmente La Pantera no le gusta hablar de sus proyectos por el temor que se no se concreten. Por esto tenía muy bien guardado este proyecto hasta ahora. “No me gusta mucho hablar de los proyectos, hasta que se concreten, porque como que los salas, pero ahora estamos tratando de trabajar en proyectos de actuación como tal, con Palomera Group, mi manager”, comentó la mexicana en entrevista con AhoraMismo en 2021.

Desde que ha formado parte de Exatlón EEUU, Denisse se la ha pasado haciendo casting. Tratando de conseguir papeles de acción. “Siempre he querido ser un personaje que tenga que ver con acción y adrenalina. He hecho casting para series de Netflix, por ejemplo, y básicamente me gustaría hacer algo asi”.

Hasta ahora no ha revelado los detalles sobre su personaje Carmencita en “Vuelve a mí”. Pero por su look se puede decir que Carmencita podría ser un personaje rudo en la historia.

“Vuelve a mí” es protagonizada por William Levy y Samadhi Zendejas

“Vuelve a mí” es una historia apasionante. El actor cubano William Levy interpreta a Braulio, un hombre poderoso y enigmático que oculta un gran secreto. Su coestrella, la talentosa actriz mexicana Samadhi Zendejas, da vida a Nuria, una mujer luchadora de bajos recursos que se involucra emocionalmente con Braulio sin saber quién es en realidad.

Sin embargo, el destino los unirá de una manera inesperada y trágica cuando el hijo de Nuria sea secuestrado, llevando a los personajes a unir fuerzas y descubrir el amor incondicional de una madre.



Hasta ahora no han revelado la fecha de estreno de “Vuelve a mí”