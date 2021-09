Denisse Novoa entregada a la actuación: ¿Se le hará estar en Fast & Furious?

Denisse Novoa se dio a conocer como una deportista de alto rendimiento, durante su participación en la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, pero más allá del amor que la mexicana guarda hacia los circuitos, la “Pantera” es actriz, por lo que no ha parado de tocar puertas, en busca de su gran oportunidad para brillar y llegar tan lejos como pueda.

Desde que Denisse fue expulsada de la quinta temporada del reality de Telemundo, la veracruzana ha estado entregada en cuerpo y alma a hacer realidad su sueño de trabajar en proyectos actorales, donde pueda sacar a relucir su talento y su potencial.

Y en una charla con Ahoramismo, la exatleta de los Contendientes reveló que se la ha pasado de casting en casting, y está cruzando los dedos para que pronto la llamen a formar parte de un gran proyecto.

“No me gusta mucho hablar de los proyectos, hasta que se concreten, porque como que los salas, pero ahora estamos tratando de trabajar en proyectos de actuación como tal, con Palomera Group, mi manager”, comentó la mexicana. “A mí me fascina la actuación, por eso ando haciendo castings en el mercado latino y el mercado americano, y tenemos castings en puerta, esperando a que salga algo de ahí”.

La deportista mencionó que en medio de la búsqueda de posibilidades, ha estado recorriendo varios lugares, no solamente en Estados Unidos.

“He estado haciendo casting en todas partes. Algunas producciones se graban en Colombia, otras en México, algunas producciones en el mercado americano. Estoy tratando con todo esto y son más relacionadas con series y también para películas de Netflix”, agregó la veracruzana.

Pero al momento de sincerarse sobre lo que sería su gran sueño en el mundo de la actuación, Denisse Novoa dijo que le encantaría poder estar en alguna producción donde pueda actuar y de paso mostrar sus habilidades físicas y lo buena deportista que es, por lo que le mendó un mensaje a los productores de la famosa saga “Fast & Furious”, donde quisiera verse en un papel como el de Michelle Rodríguez, junto a Vin Diesel.

“Siempre he querido ser un personaje que tenga que ver con acción y adrenalina. He hecho casting para series de Netflix, por ejemplo, y básicamente me gustaría hacer algo asi. Creo que Fast & Furious, sería cien por ciento algo que me encantaría hacer”, dijo Novoa, afirmando estar lista para un reto semejante.





“Siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con la acción, hacer de stunt (de doble de escenas riesgosas). A mí todo lo que tenga que ver con eso me encanta y definitivamente sería un sueño que me consideraran para la saga de Fast & Furious”, insistió Denisse.

“También quisiera hacer algo como la pelí©ula Salt de Angelina Jolie, cosas así, padres y creo que definitivamente en los estudios y grabaciones pondría a reír a todo el mundo, porque eso es algo que me caracteriza. Soy una persona muy graciosa y no me da pena hacer el oso de mí misma”, concluyó.

Dinos si te gustaría ver a Denisse Novoa en un proyecto actoral como Fast & Furious y si le ves chances de llegar a la pantalla grande con semejante saga.