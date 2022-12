EXATLON: “la Pantera” Novoa confesó que consume algo para rendir mejor

Denisse “la Pantera” Novoa es una de las atletas favoritas para ganar la edición All Stars de EXATLON Estados Unidos, pues a lo largo de su paso por la llamada “Competencia más feroz del planeta”, ha dado muestras de seguir teniendo esa garra y fortaleza que la caracterizaron en las dos temporadas pasadas en las que estuvo.

Y a pesar de que la veracruzana es una mujer entregada al deporte, quien en diferentes ocasiones ha revelado que es tal su amor por el ejercicio, que entrena a diario para mantener su nivel, la atleta tiene un secretito para sentirse más sana y enérgica.

La mexicana mezcla su actividad deportiva con el consumo diario e infaltable de una bebida que no abandona, ni siquiera cuando está fuera de su casa o cuando anda de vacaciones por el mundo, otra de sus grandes pasiones.

La estrella del reality show de Telemundo confesó hace un tiempo a Ahoramismo, que hay una bebida que ella misma prepara cada mañana para mantenerse plena y lista para enfrentar los retos que le depara su cotidianidad.

Denisse explicó que su bebida “secreta” le mantiene el abdómen liviano, pues la ayuda a tener mejor digestión, lo que la hace estar más liviana y con mayor fortaleza para enfrentar retos como los que debe afrontar en EXATLON All Stars.

“Hay algo en mi rutina que no cambia nunca. No importa dónde esté, sea el sitio que sea, el país en el que ande viajando, porque evidentemente me gusta mucho viajar, y es que siempre que me levanto, me tomo un vasito de agua tibia con vinagre de manzana y baking soda y limón”, nos dijo “la Pantera Novoa” al explicar la manera como prepara el sencillo brebaje que es parte fundamental de su rutina diaria.

Acto seguido, y también como parte de su rutina de todas las mañanas, la concursante del programa de televisión, que otorga $200 mil dólares a quienes resulten campeón y campeona del show, la deportista consume otra famosa bebida a la que millones de personas son adictas en todo el mundo.

“Luego (me tomo) mi cafecito. Y de ahí, me voy a entrenar. Entreno muy temprano siempre. No soy de rutinas, nada más que con el ejercicio fijo en las mañanas y con lo que me tomo”, agregó Novoa, insistiendo en que su trabajo físico diario y el consumo de sus dos bebidas son vitales en su vida cotodiana.

Denisse se refirió a las bondades que tiene consumir el brebaje que prepara todas las mañanas y manifestó que le recarga sus baterías.

“El vinagre de manzana, con una pisquita de baking soda y medio limón o un limón entero, sirve para desinflamar, para liberar toxinas. Es algo muy bueno para el cuerpo, y lo he adoptado como parte de mi rutina, ya como un hábito. Y me hace sentir bien. Además como que me da energía”, dijo la joven.

Otra de las costumbres que Denisse tiene en su rutina diaria es que adora despertarse temprano.

“Me encanta madrugar. Yo me levanto muy temprano, naturalmente sin alarma, como promedio, 5:30 o 6:00 de la mañana, a más tardar a las 7:00”, agregó la “Pantera”.

Dinos que piensas de la bebida que Denisse consume para sentirse mucho mejor todos los días.