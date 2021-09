Denisse Novoa revela bebedizo casero para estar delgado y sano: ¡Aquí la receta!

Durante su paso por la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, Denisse Novoa no solamente dejó ver que es una mujer muy sencilla y tranquila, sino que además es una atleta llena de mucha energía, fuerza y un excelente estado físico.

Y aunque es evidente que su figura y su garra son producto de sus buenos hábitos alimenticios y su entrega al deporte y al entrenamiento, dos aspectos fundamentales que forman parte de su día a día, la “Pantera Novoa” reveló que tiene un secreto que es como su elixir mágico para mantenerse en forma.

En diálogo con Ahoramismo, la veracruzana confesó que hay un bebedizo que ella misma prepara todos los días, que sin importar el sitio del planeta en el que se encuentre, incluso como ocurría en EXATLON, no puede faltar.

La exconcursante de la llamada “competencia más feroz del planeta”, compartió con sus fans su bebedizo “milagroso” y saludable que hace que se desinflame la panza, se pueda tener una mejor digestión, algo fundamental para estar en forma y sin libras de más, y de paso tener fuerzas extra.

“Hay algo en mi rutina que no cambia nunca. No importa dónde esté, sea el sitio que sea, el país en el que ande viajando, porque evidentemente me gusta mucho viajar, y es que siempre que me levanto, me tomo un vasito de agua tibia con vinagre de manzana y baking soda y limón, y luego mi cafecito. Y de ahí, me voy a entrenar. Entreno muy temprano siempre. No soy de rutinas, nada más que con el ejercicio fijo en las mañanas y con lo que me tomo”, dijo la mexicana.

Y al explicar sobre los beneficios de su brebaje, Denisse Novoa dijo que su secretito purifica el organismo y lo mantiene limpio todos los días.

“El vinagre de manzana, con una pisquita de baking soda y medio limón o un limón entero, sirve para desinflamar, para liberar toxinas. Es algo muy bueno para el cuerpo, y lo he adoptado como parte de mi rutina, ya como un hábito. Y me hace sentir bien. Además como que me da energía”, comentó la exatleta de EXATLON.

Denisse dijo además que siempre se toma esa bebida muy temprano en la mañana, pues es una mujer a la que le gusta despertarse en las mañanas y no estar hasta tarde en la cama.

“Me encanta madrugar. Yo me levanto muy temprano, naturalmente sin alarma, como promedio, 5:30 o 6:00 de la mañana, a más tardar a las 7:00”, explicó Denisse, dejando ver que es una mujer muy disciplinada.

Dennise Novoa estuvo en la quinta temporada de EXATLON hasta casi la mitad del programa, cuando fue expulsada sin que se revelaran las razones exactas de su salida, y aunque hasta ahora no se ha mencionado ningún presunto reintegro a la próxima temporada, ella está con muchos deseos de volver a medir sus fuerzas en el reality de Telemundo.

Dinos que te parece el brebaje que la “Pantera Novoa” usa para mantenerse en forma y saludable.