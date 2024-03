Critican a Guty Carrera por llamar por teléfono a Serrath en La Casa de los Famosos

En la gala de la noche del miércoles, Guty Carrera, quien es el octavo eliminado, tuvo la oportunidad de llamar a Serrath en La Casa de los Famosos. El actor peruano tenía solamente tres minutos para hablar con ella y aclarar la situación que quedó pendiente entre ellos.

Cabe recordar que antes de que Guty salga de la casa, él y Serrath tuvieron una discusión en el jardín. En dicha discusión Serrath lo cuestionó por salir con dos mujeres al mismo tiempo. También mencionó el plan que él le había propuesto de fingir no conocerse para luego “enamorarse en la casa y después que la deje por tóxica”. También que él le había pedido que lo espere hasta que él salga del reality, al parecer para tener una relación. Por si fuera poco, supuestamente habían planes de irse a Egipto juntos.

Guty aprovechó la llamada a Serrath para decirle lo siguiente: “Aquí afuera se están descubriendo todas las mentiras que tu dijiste…primero, ¿te arrepientes de algo o mantienes tu posición?”. A lo que Serrath le dijo que “reafirmo mi posición”.

Guty continua: ” Me entere que tu le andas diciendo que hemos tenido una relación y en tus redes dice lo contrario…nosotros nunca fuimos pareja…dices que eres la administradora de mi Telegram…me acusaste de traición si tú y yo no fuimos pareja…”

Serrath: Yo nunca dije que cree Las Guty Lovers, solo que era la administradora. Yo nunca dije que fuimos novios. Nos dejamos de ver desde hace tiempo. Además me dijiste que me querías ir a ver a Madrid…no entiendo porque me pediste que te esperará y que te vaya a ver al hotel…me dijiste que ‘yo me voy a portar bien y tu me vas a estar viendo en el 24/7. Yo no sé lo que vas a estar haciendo…”

Guty: “Hay muchas contradicciones…”

Al final, Guty le termina diciendo mandale un beso inmenso a Alana.

Criticas

“Guty poco hombre . Si no querías nada con serrath se lo hubieras dicho de frente no por teléfono eso es de cobardes. Que poco honor le haces a tu madre.”

“Pensé que le habían dado la oportunidad para limpiar su imagen pero quedó peor 🤮🤮🤮🤮🤮🤮”

“El cobarde ahora si le envío mensaje a Alana para darle celos a Serrath”

“Guty es de lo peor asi trataba a sus ex”

“De lo Peooor Guty.….no la deja hablar…..y de eso se quejaba en la casa…..MENTIROSOOOOO”