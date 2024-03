Guty Carrera dice que puede denunciar a otra ex en LCDLF4: Ella responde

El pasado domingo, Guty Carrera les contó a sus compañeros de Fuagua que es capaz de denunciar a su reciente ex novia si ella habla de él. Ahora ella, Brenda Zambrano responde a las palabras de Guty en La Casa de los Famosos. Ella dijo que no se va a quedar callada. “Que cuente como me estafo con la camioneta que compramos”, dijo Brenda, quien fue novia de Guty por cuatro años y terminaron el año pasado. “Y que cuente cuantas veces yo pague el alquiler de donde vivíamos y de cuántas veces yo le abrí las puertas para realities”.

En la conversación de Guty en La Casa de los Famosos dijo: “Una mujer me denunció y se probó después de 4 años y yo la tengo denunciada. La actual, si sigue hablando, se le va a denunciar. Dicen cosas porque se cuelgan de lo anterior. Esta gente sin educación vive del chisme”, refiriéndose a Brenda, quien formó parte de la primera temporada de LCDLF4.

Guty demandó a su ex Alejandra Baigorria en 2016

La modelo Alejandra Baigorria denunció en un programa de espectáculos que había sido maltratada psicológicamente por Guty. Por lo que la estación decidió sacar a Guty de sus programas para que responda a las supuestas acusaciones.

Guty aseguró que Baigorria no tenía las suficientes pruebas y la demandó por afectar su carrera e imagen. “El tema está afectando mi carrera e imagen, y esto no puede continuar así. Hay un tema muy delicado aquí. Lo primero que me gustaría decir es que lo que sucede con la señorita Alejandra Baigorria y yo, no es de interés público sino privado, pero ya que ella ha difundido unos audios, considero que no hay nada más violento que dañar la imagen de una persona”, sostuvo Guty Carrera, quien en conferencia de prensa estuvo acompañado de su abogado, en 2016.

Brenda Zambrano le responde a Guty, tras este decir que la va a demandar también

“Ay, ese Guty. ¡Estoy por agarrar un vuelo a Lima, Perú, y declarar a favor de su ex [Baigorria]! Porque es un abusivo de mierda”, escribió Brenda Zambrano en sus redes.

AY ESE GUTY estoy por agarrar un vuelo a lima Perú y declarar a favor de su ex ! Porque es un abusivo de mierda https://t.co/sRbr5mU1h7 — Brenda Zambrano 🍒 (@brenzambranoc) March 11, 2024

Brenda también dejo claro que no fue maltratada físicamente por Guty pero que sí sufrió daños psicologicos. “Violencia física nunca hubo, pero sí mucho daño psicológico y manipulación. Mis amigos y mi familia son testigo de eso”, indicó Brenda.

Violencia física nunca hubo, pero sí mucho daño psicológico y manipulación! Amigos y familia es testigo de eso! https://t.co/xRMcaAwdfs — Brenda Zambrano 🍒 (@brenzambranoc) March 11, 2024

Algunos usuarios ya están prediciendo que Guty la va a demandar cuando salga de La Casa de los Famosos.

“Brenda saco rápidamente un video para aclarar que no se refería a Guty en el episodio de violencia ya sabe que a Guty le gusta demandar xD”.