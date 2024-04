¿Cristina Porta está embarazada en LCDLF4? Ella habló sobre su salud

Desde hace varias semanas anda el rumor que Cristina Porta está embarazada dentro de La Casa de los Famosos. El rumor tomó mas fuerzas cuando en la casa se dijo que no debería hacer tanto cardio y Maripily dijo que “está preñada”. Esto alboroto a las redes sociales. Hasta se dijo que puede Cristina puede estar embarazada de Clovis o Robbie.

¿Cristina Porta está embarazada?

Algunas veces Cristina Porta luce una barriguita pero luego no se le ve nada. Resulta que la española sufre de un problema digestivo llamado IMO. En agosto de 2023, Cristina habló sobre su enfermedad en sus redes sociales. “En cuanto a los problemas digestivos de lo que os hablé, ya los puedo contar”, publicó Cristina en sus redes. “Me han detectado IMO (sobrecrecimiento metalogénico intestinal) es un tipo de SIBO. Y lo que llevo peor, he dado positivo en la intolerancia a la lactosa. En unas semanas tengo que hacerme ecografías y gastroscopía para mirarme algunas cosas más”, compartió Cristina. “La verdad es que el hinchazón y el dolor me incomoda mucho en el día a día y ando un poco desanimada dando positivo en todo lo que me hago. Pero está claro que es mejor hallar rápido el problema para ponerle solución”.

Abajo pueden ver imágenes de Cristina con barriga. Luego aparece ella mirando que ya no tiene barriga.

Abajo está el video donde Maripily está hablando con Aleska y de la nada dice que no entiende porque Cristiana hace tanto cardio cuando está “preñada”. Pero luego no se escucha más y las cámaras enfocan a otro lado. No se sabe porque Maripily dijo eso pero lo sabremos con certeza una vez que ella salga de La Casa de los Famosos.

Cristina Porta tuvo un acercamiento con Robbie del cuarto Fuego

Al principio del reality, Cristina tuvo un acercamiento con Robbie, quien pertenecía al cuarto Fuego. En el show, ellos fueron vistos durmiendo juntos en la misma cama antes de que se conviertan en enemigos.