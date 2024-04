Clovis Nienow no creía que iba a salir de La Casa de los Famosos – ENTREVISTA

Clovis Nienow no esperaba ser el treceavo eliminado de La Casa de los Famosos. “Todavía estoy en shock. No lo creo”, expresó Clovis tras salir de la casa después de 91 días encerrado. “Estoy agradecido con la oportunidad que me dio Telemundo, La Casa de los Famosos y con la gente que me apoyo..Hay que esperar estos días para bajar un poquito las emociones pero estoy contento”.

Clovis estaba confiado que no iba a ser eliminado. Cuando estaba en la sala de eliminación solo con Alana, no creía que iba a ser eliminado. Pues el público lo salvó seis veces “Las cosas pasan por algo y ahora estoy aquí en la vida real”, dijo Clovis. “No me esperaba mi salida porque desde el primer venía haciendo las cosas bien a mi parecer. Venia siendo yo sin ninguna mascara. Yo trataba de aportar en la casa risa, amor y familia. Todos los valores y principios que me enseñaron mis padres”.

Clovis habla de Aleska

Clovis asegura que dejar entrar a Aleska a Tierra, no era para compartir estrategia. El cuarto Tierra le abrió las puertas a Aleska para pasarla bien. “Nosotros queríamos que ella este bien si la estaba pasando mal en Agua”, dijo Clovis. “Ahora que yo salgo y ella quiere entrar a Tierra, ahí está mi cama con mi olor para que la pueda ocupar”.

“Yo creo que las lagrimas de Aleska después de mi salida, creo que son por mí. Ella es una chica increíble en esta casa. Desde aquí de afuera la voy a estar apoyando. Ahí me las voy a ingeniar para hacerme presente”, dijo Clovis en entrevista.

Clovis habla de cada uno de los habitantes

Clovis describe a cada uno de sus compañeros que continuan en La Casa de los Famosos.

“Cristina es una malagradecida.

Lupillo Rivera es un traicionero.

Melaza es sin chiste

Alana cocina rico nada mas.

Geraldine es un candelabro nada mas. Se ve bonito nada mas.

Patricia sin brillo.

Paulo Quevedo la nevera.

Aleska es el amor de mi vida.

Romeh es corazón puro

Maripily es fuerza”.