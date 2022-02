Los Contendientes disfrutan así en la Fortaleza: ¡Lupita es la reina Azul! [Video]

Luego de haber pasado momentos muy duros en el inicio de la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos, y el bajonazo que les significó a los Azules la eliminación de Abril García, el domingo pasado, en un duelo doloroso con otra compañera de “team”, los Contendientes están viviendo las mieles del reality, disfrutando haber conquistado la Fortaleza.

Así se aprecia en un video compartido por la cuenta oficial de la competencia en Instagram, donde se ve a los integrantes de los Contendientes sonrientes y llenos de mucha energía, celebrando la hazaña de haber dejado la Cabaña y saber que comerán, dormirán y estarán mucho mejor.

Pero en medio de la emoción de todos como equipo, sin duda alguna la heroina ha sido Lupita Gavilanes, quien le dio el pase a la Fortaleza a su equipo, hecho que sus compañeros reconocen.

Por ello, la joven atleta no solo fue tratada como toda una reina por los Azules, sino que al pisar la Fortaleza no paraban de cantar y compartir arengas elogiando la fuerza y el poderío de la practcante de Crossfit.

Y con esa humildad que caracteriza a Lupita, la joven se mostró muy emocionada de haber podido llevar a su equipo hacia el triunfo de la Fortaleza, pero aseguró que la victoria no fue solo suya sino el resultado de todo un trabajo conjunto.

“Fue un trabajo en equipo. Obviamente el primer punto no lo di, pero fui viendo técnicas. Yoi me dijo en la última pasada, que literal, me atorara en el tubo, que me atorara ahí, que me estirara lo más que pudiera y fue lo que hice”, comentó muy contenta la mexicana.

Pero más allá de la felicidad por haber llegado a la Fortaleza, los azules aprovecharon ese momento para hablar de lo que debe seguir siendo su experiencia en el programa, y uno de los más fuertes del equipo invitó a sus compañeros a no soltar la garra y meterle más alma y cuerpo a los retos por venir, para poder avanzar en bloque hasta la final.

“Ya, vamos a despachar rojos, vamos a quedarnos, quedarnos unidos, unidos nosotros, y ya luego después vemos que pasa, pero ahora hay que mejor jugar entre nosotros”, dijo Emilio, asumiendo un rol de liderazgo. “Estaría muy bueno que llegaramos a la final todos. Yo veo la capacidad de todos y todas… Uff… Por ejemplo, Frank tiene muy bueno el tiro por arriba, pues va, Yoi tiene muy bien el preciso. Cada quien tiene su tiro fuerte y si lo vamos metiendo. Vamos a darle”.

La emoción por este momento d egozo y felicidad que están viviendo los Contendientes no se hizo esperar entre los seguidores de los Azules, quienes reaccionaron en redes con todo tipo de comentarios.

“Esooo mis azules 🔥💙🔥”, “Qué alegría!! A descansar y comer rico!!🥳💙💙”, “Que felicidad verlos en la fortaleza! Disfrútenlo al máximo #contendientes 💙💙💙💙”, y “Besos y abrazos para todos mis azules (contendientes) ❤️👏👏👏👏👏👏👏👏”, fueron algunos de los mensajes que llenaron las redes. “La fortaleza es azuuuuuuul 💙💙💙💪”, “Así es, deben compartir la experiencia el que vaya pasando en el circuito,para que el su compañero le sepa hacer cuando le toque el turno. Además de estar pendiente. En qué falló para corregirlo. Concentración y entrega. Vamos por más. 👋👋🤜👍💙💙”.