¿Quiénes están confirmados a La Casa de los Famosos All-Stars 2025?

Telemundo acaba de confirmar que la nueva temporada de La Casa de los Famosos estrena en febrero de 2025. En esta nueva, el público podrá ver de regreso a celebridades que dejaron huella en las pasadas temporadas. “Estamos emocionados de renovar nuestra programación de horario estelar este febrero”, señaló Ronald Day, presidente de Entretenimiento y Chief Content Officer de Telemundo, a través de un comunicado. “Los fanáticos estarán encantados con el tan esperado regreso de la sensación viral, La Casa de los Famosos en su primera edición ‘All Stars’, que será como ninguna otra, con un elenco histórico.

Así es, en esta quinta temporada, La Casa de los Famosos All-Stars está de vuelta con una excitante edición que verá el regreso de las celebridades más amadas del público que convivirán bajo el mismo techo una vez más, prometiendo elevar la emoción a nuevos niveles. Con numerosas cámaras y micrófonos escondidos que capturarán los movimientos 24/7 en LaCasadelosFamosos.com la audiencia volverá a vivir una experiencia sin filtros.

Alicia Machado y Manelyk regresan a LCDLF

Alicia Machado y Manelyk confirmaron su regreso a LCDLF. “Vamos a pasarla bien. Nos vamos a divertir. Creo que la gente va a estar muy feliz”, dijo Machado, la ganadora de la primera temporada, durante un Live con su compañera Manelyk. “Le vamos a tener muchas sorpresas”, aseguró Manelyk.

Aunque parece que ambas no estarán juntas dentro de la casa o al menos una no estará participando sino como panelistas de LCDLF. “Juntas pero no revueltas”, dijo Manelyk. Lo que indica que no estarán juntas en esta nueva temporada. Se sabe que Manelyk ha sido panelista en varias temporadas. Pero no está claro si esta vez estará adentro y Alicia como panelista, o viceversa. Así que nos vamos a enterar el día del estreno de LCDLF, que es el próximo mes de febrero.

¿Quiénes confirman su regreso a LCDLF?

Alicia Machado (como panelista o participante)

Manelyk (como panelista o participante)

Lupillo Rivera

Laura Bozzo

Alfredo Adame

Se rumora el regreso de Aleska Génesis de la cuarta temporada, Osmel Sousa de la tercera y Salvador Zerboni de la segunda.