Más de uno se está preguntando si Valeria Sofía y Susana Abundiz son pareja. Pues las chicas han mantenido una relación muy cercana desde que coincidieron en la pasada temporada de Exatlón Estados Unidos. Después de que terminó el reality, Valeria y Susana han viajado juntos a diferentes partes del mundo. Ambas siguen subiendo fotos muy juntitas en sus redes.

Esta semana las chicas subieron varias fotos juntas en sus respectivas redes. Las ex atletas de Exatlón se combinaron el traje de baño, para disfrutar las playas de Culebra, en Puerto Rico. Las fotos causaron tanto revuelo que muchos empezaron a preguntarle a ambas a través de sus redes si “son pareja”. “Que bien se ven juntas puro”, comentó uno. Otro agregó: “Linda pareja…se ven súper”.

Algunos contestaron la pregunta: “Lo que se ve no se pregunta”.

Lo cierto es que ellas no han confirmado ser pareja. Susana Abundiz es abiertamente gay. Ella fue pareja de Viviana Michel, quien en estos momentos compite en La Isla: Desafío Extremo. Viviana Michel también estuvo en la pasada temporada de Exatlón EEUU. En el cual Susana reveló seguir enamorada de ella, porque dice que Viviana es el tipo de chica que le gusta. Hasta donde sabemos Viviana y Susana no retomaron su romance después de salir de Exatlón.

Pero si hemos visto a Susana y Valeria pasar tiempo juntas. Ellas se comentan en sus redes: “Te quiero muchisímo” “Love you”. Pero sin confirmar si han tomado su amistad al siguiente nivel.

Por otro lado, Valeria ha sido vinculada con su ex compañero Carlos Gómez en 2019. En ese entonces ella publicó fotos con el ex pelotero besando su mejilla y un corazón. También hubo un momento romántico con otro ex atleta de Exatlón EEUU. Valeria Sofía le dio un beso a Emmanuel Jáquez, pesé a que él trataba de esconderse porque tenía novia. Pero ella nunca a confirmado algún romance con un chico o chica.

Lo cierto es que Valería y Susana se quieren mucho. Pero si en realidad son pareja, ellas decidirán si les gustaría compartir su relación amorosa con sus seguidores.