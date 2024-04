Clovis Nienow envía sentido mensaje a sus fans

Clovis Nienow es el treceavo eliminado de La Casa de los Famosos. El influencer mexicano envió un sentido mensaje a todos sus fans que lo apoyaron durante su paso por el reality de Telemundo. “Mi gente hermosa cómo está? Espero que súper bien”, expresó a través de un video a una semana de haber sido eliminado. “La verdad que estos días han sido de locura. La verdad no lo puedo creer. Desde el lunes que salí. No había descansado hasta hoy. Ya dormí mis horitas pero esto ha sido magnifico. De verdad no me lo imaginaba. Obviamente me hubiera encantado llegar a esa gran final y apagar las luces de la casa. Pero todo pasa por algo. Estoy súper agradecido. Encontré personas maravillosas dentro de la casa. También todos ustedes. No puedo decir nada que gracias. Va haber Clovis para más en las redes sociales. Tenemos proyectos. Vamos a ir a las galas a poner todo el empeño. Los amo con todo mi corazón”. Abajo pueden ver el mensaje completo.

Clovis llora por el amor del público

Tras ser eliminado, Clovis fue entrevistado en Al Rojo Vivo. Durante la entrevista no pudo contener las lagrimas diciendo que “se sentía feliz con lo que hice en la casa”. “A veces no pasan las cosas como deben de pasar…Me siento feliz con la persona que soy y agradezco a mis padres que están en el cielo. Por haberme dado estos valores y principios. Y mostrárselo a las personas”.

Lo cierto es que Clovis fue uno de los habitantes que dejo huella en el reality por todas sus ocurrencias. Clovis se inventó varios personajes para arrancarle una sonrisa a los televidentes y a sus compañeros en la casa. “Eres el que hacía el contenido de la casa, eres el ganador de esta temporada”, comentó uno de sus 24 mil seguidores en Twitter.