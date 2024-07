Clovis Nienow pierde fanáticas: ¿Por qué ya no lo quieren?

Clovis Nienow acaba de ser elegido como uno de Los 50 Más Bellos de People en Español. Pero lo que se habla en las redes es que se la ha caído la máscara tras decir que “a Ariadna Gutiérrez le falta ser más profesional”. “Jamás me imagine hacer un video y decir ‘No soporto a Clovis’, expresó una ex fanática del ex habitante de La Casa de los Famosos. “Jamás lo pensé porque pensé que él iba a ser el ganador de la casa. Pensaba que era la persona más pura. De verdad simpatizaba mucho con él y le había agarrado bastante cariño. Nunca pensé llegar al punto y decir que es una persona falsa. No sé lo que estaba viendo dentro del programa [La Casa de los Famosos] que ignore los red flags”.

La ex fan de Clovis, dice que hasta ahora se dio cuenta que fue Clovis quien le insinuaba a Lupillo que Ariadna sí era su mujer. Además fue quien le contó Lupillo sobre la cena de Romeh y Ariadna. “Ignore hasta cuando estaba con Aleska y le tiraba a sus supuestos hermanos de Tierra”, dice la chica. “Ahora ha cambiado tanto que ya no vibro con él. No le tiro hate pero, simplemente no simpatizó con él”.

“Me da pena porque genuinamente pensé que no era lo que ahora veo que es…me decepciona, no con él, conmigo mismo por haberlo idealizado tanto cuando realmente no era así. Quizás ese cariño con su equipo tierra se dio cuenta del boom, no era sincero sino conveniencia. Dime con quien andas y te dire quien eres. Las parejas son un espejo y si estas con alguien que es una mierda, por algo será“, concluyó la chica refiriéndose a que Clovis es igual de m*rda como Aleska,

Al igual de que esta joven, otras ya no lo ven como antes.

“Madurar es aceptar que Cristina siempre tuvo razón sobre Clovis y que Romeh no es la palomita santa que todos quieren creer que es. SOPORTEN”, expresó otra fan de TeamTierra.

Ame esta chica. Lo dijo casi todo por que se podría hacer una lista más de las 🚩 del falso de CLOVIS te nos caíste a lo mejor siempre fuiste así por eso escogiste la pareja que tienes por qué son tal para cual. @ClovisNienow #teamtierra #TeamAriadna pic.twitter.com/6izZ0D6c3E — SOPHIA.VM (@CelsiMaldonado1) July 10, 2024

Ary es profesional Pero tambien es CONGRUENTE!! 📣📣 Tiene sus limites bien marcados. Tendrias que hacerte respetar Clovis bizcochito para poder entenderlo! #TeamAry #TeamTierra #LCDLF4

pic.twitter.com/dwiTZd84JQ — ✨Star✨ (@starladeltumbao) July 9, 2024