Chuy Almada tuvo un difícil problema de salud ¿Qué le pasó al atleta de EXATLON EEUU?

Entre tantos atletas que han participado en las diferentes temporadas del programa de competencias Exatlon Estados Unidos, hay varios rostros que se han quedado grabados entre los fanáticos del reality deportivo de Telemundo. Uno de ellos es Chuy Almada, el entrenador mexicano ha dado por demostrado su compromiso con Exatlon Estados Unidos desde que puso pie en República Dominicana durante la primera temporada, a donde luego regresó como coach, y eventualmente como participante en la cuarta temporada.

En su última experiencia con Exatlon Estados Unidos, Chuy, apodado “El Toro” por su fuerza en los circuitos, dejó clara su fortaleza y destreza, que se vio truncada por un brote de COVID-19 que le obligó a tomar estricto reposo y regresó por pocos días al no estar restablecido en un 100%, pero eso no le detuvo, una vez fuera de Exatlon Estados Unidos, “El Toro Almada” continuó compartiendo sus rigurosas rutinas de ejercicio, su día a día, y su preparación al reto más importante de su vida, el de convertirse en padre junto a su esposa Diana Avilés, de un varoncito que ya está por nacer y se llamará Jesus.

Pero a pesar de llevar una vida muy saludable, y ser un fanático de mantenerse en buen estado de salud, recientemente Almada vivió un duro momento de salud, que no dudó en compartir con sus seguidores, a modo de advertencia.

¿Qué le pasó a Chuy Almada?

En un video que compartió a través de las historias de su perfil en la red social Instagram, Chuy Almada no sólo reveló que es asmático, sino que sufrió un fuerte ataque que le afectó mucho, pero que gracias a su inhalador, pudo sobreponerlo rápidamente.

No se pierdan este video cortesía del portal Madison Entertainment, en donde Chuy con su franqueza acostumbrada, relata el episodio de salud que le tocó enfrentar:





Play



¡CHUY HABLA SOBRE SU ACCIDENTE! ¡Ataque de ASMA! Exatlon Estados Unidos EEUU 2021-09-12T13:00:17Z

En el video, Chuy explica en detalle como se sintió el fuerte ataque de asma que vivió:

“haz de cuenta que empiezas a respirar en una bolsa vacía, y cada vez respiras menos y te empiezas a desesperar, mis pulmones se llenaron rápido pero yo necesitaba más oxígeno, fue desesperante.” Indicó Chuy Almada en el video.

Las reacciones de los fanáticos preocupados ante la situación de Chuy Almada no se hicieron esperar: “Hola chuy qué bien qué estas bien yo padezco de asma y es bien malo cuando uno le da eso ataques de asma se siente qué te asfixia es horrible no se lo deseo a nadie pero me alegro qué ya estas mejor cuídate mucho un abrazó desde P.R” indicó una fanática.

Mientras que otra incluso le pidió que guardara reposo y le recomendó no entrenar tanto: “Cuídate Chuy que tienes una familia maravillosa la Salud cuando comienza en Ser humano hay que atenderla y deja de hacer tanto deporte Cuida de tu esposa e hijo”.

Estamos seguros que hay algo en particular que hará muy feliz a Chuy Almada, y es que dentro de los próximos días él y su esposa Diana conocerán a su pequeño bebé que ya está por llegar al mundo.

Cuídate mucho, campeón