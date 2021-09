¿Cuándo nace el hijo de Chuy Almada? Su esposa lo cuenta

El exitoso programa de competencias de la cadena Telemundo, Exatlon Estados Unidos, se encuentra en receso de la quinta temporada, una entrega histórica en donde se coronaron por primera vez dos atletas, un hombre y una mujer.

Los orgullosos ganadores fueron dos favoritos desde el inicio, el boxeador boricua Jeyvier Cintrón, y la campeona del deporte rey, Norma Palafox, que regresó a las arenas en busqueda de cumplir una promesa que le hizo a su madre, la de alzarse con el triunfo en la llamada “competencia más feroz del planeta”.

Es que el boxeador, entrenador personal y motivador mexicano, en sus diferentes pasadas por el reality deportivo, se ha convertido en una fuerte presencia, no sólo dando numerosas demostraciones de amplia destreza y estrategia deportiva, sino siendo una roca para sus compañeros y contagiándolos a todos de su inagotable energía y buena vibra.

No en vano Almada, a quien apodan “El Toro”, ha logrado amasar una numerosa masa de seguidores que acompañan cada uno de sus pasos a través de sus redes sociales, en las que comparte su día a día, sus rigurosas rutinas de ejercicios, y por supuesto, la etapa más bonita de su vida ya que muy pronto se convertirá en padre de su primer hijo junto a su esposa Diana Avilés.

Fue el pasado mes de febrero cuando la pareja compartió con sus seguidores la buena nueva de que vendría un bebé en camino, y desde ese entonces no han parado de compartir cada etapa y momento especial que han vivido, siempre de la mano de sus familias y sus fanáticos, que constantemente les envían bonitos mensajes.

¿Cuándo nace el hijo de Chuy Almada?

Recientemente fue Diana Avilés, la esposa de Chuy, quien compartió detalles sobre el próximo nacimiento del bebé, que será un varoncito y llamarán Jesús, como su padre, asegurando que se había disfrutado mucho esta última etapa del embarazo, pero que ya moría de ganas por cargar en sus brazos a su bebé que está por nacer.

Junto a una simpática foto en la que Diana reposa un vaso sobre su panza que ya está bastante pronunciada, escribió este mensaje:

“Siempre quise hacer estoooo 😂🙌

Estoy disfrutando muchísimo las últimas semanas compartiendo el mismo cuerpo con mi bebé Jesús 🥰 pero la verdad ya me muero por tenerlo en mis brazos, solo tenemos que esperar 6 semanas más! (O tal vez un poquito menos)

Me hacen mucho una pregunta, y si les soy honesta, no me da miedo el parto 🙊 me imagino que me va a doler como nada en la vida, pero gana la emoción por conocer a mi pequeñito! 😍”

“Que bonita te ves con un torito adentro de ti” Le escribió Chuy Almada en los mensajes, en donde las muestras de cariño no se hicieron esperar, deseándole lo mejor a estos padres primerizos. Otra seguidora destacó lo bien que se ve Diana Avilés, a un poco menos de 6 semanas para dar a luz. “Literal puro bebe dianita te ves divina😍 ya casi✨✨✨”

Desde aquí le enviamos las mejores energías para esta hermosa pareja en el nuevo camino que próximamente emprenderán como padres.