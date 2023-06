Chelly Cantú se deja tronar el esqueleto: Mira las reacciones divididas

Marisela “Chelly” Cantú es una ex gimnasta olímpica que salió campeona en la primera temporada de Exatlón Estados Unidos. Ahora es la reportera del reality show deportivo de Telemundo. Pero eso no quiere decir que Chelly ya no entrena como antes. Ella es una deportista de alto nivel que cuida de su cuerpo. Así es, no todo es ejercicios y pesas, Chelly también se toma el tiempo para darle sus ajustes a su esqueleto.

Este fin de semana Chelly visitó a un amigo que conoce desde la primera. El joven trabaja en All Anatomy Chiropractic & Athletic Therapy. Una vez ahí Chelly puso su cuerpo en las manos del experto, quien le realizó ajustes en su espalda, cuello, brazos y piernas. Hasta le puso una banda en el cuello para jalarla hacia arriba mientras ella estaba acostada en una cama. Abajo puedes ver el video. No olvide de subirle el volumen para escuchar como suenan los huesos de Chelly en cada ajuste que le realiza el experto.

Durante el ajuste, Chelly muestra su cara de dolor, se ríe y hasta dice malas palabras. Cuando termina la sesión Chelly se ríe y dice que “siento que me desmembró todo”.

Al final, Chelly se tiene que sentar para procesar todo lo que sintió al dejarse tronar todo el esqueleto. “Yo quiero que me den hasta en la madre también”, comentó Zuleyka Rivera en las redes de Chelly.

Pero la reacciones estuvieron divididas. Algunos internautas, al igual que Zuleyka, expresaron las ganad de hacerse los mismo ajustes. Pero otras compartieron sus miedos. “Qué brutal! Lo necesito en mi vida…pero me da un poco de miedo”, compartió un seguidor. “Mira mejor me quedo con los dolores nada mas de verlo yo sentía que era a mi 🥴🥴🥴”.

Otros bromearon: “Te dejo toda quebrada”, dijo uno. Y otro agregó: “Con ese estirón creciste 3 pulgadas”.

Más sobre Chelly Cantú

Chelly estuvo cerca de hacer historia al quedarse a tres lugares de avanzar a la final en las olimpiadas en Beijing 2008. En dichas olimpiadas, Chelly fue la única mexicana que compitió en gimnasia artística. “Obviamente, competir en un evento de esa magnitud deja muchas experiencias como el haber sido la única representante de México en este deporte y tener toda esa presión sobre mí”, comentó Cantú en entrevista con NVINoticias en 2016. “Son experiencias para la vida, para el siguiente paso en el deporte y en todo lo que viene en diferentes rubros”.