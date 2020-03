La primera ganadora de Exatlon EEUU ¿Conoces la historia de amor de Chelly Cantú?

Exatlon Estados Unidos desde sus inicios a roto paradigmas con una mujer siendo la primera ganadora de la competencia llamada “la más feroz del planeta”. Se trata de Chelly Cantú, quien no sólo es una atleta maravillosa, también tiene una historia personal excepcional.

¿Quién es Chelly Cantú?

Es una gimnasta de 27 años que estuvo cerca de hacer historia al quedarse a tres lugares de avanzar a la final en las olimpiadas en Beijing 2008. Nació el 25 de octubre de 1990 en Monterrey, Nuevo León. La estatura de Cantú es 5’1″ (154 cm) y pesa 110 libras (50 kilos).

Cabe mencionar que en las olimpiadas de Beijing 2008 fue la única mexicana que compitió en gimnasia artística. “Obviamente, competir en un evento de esa magnitud deja muchas experiencias como el haber sido la única representante de México en este deporte y tener toda esa presión sobre mí”, comentó Cantú en entrevista con NVINoticias en 2016. “Son experiencias para la vida, para el siguiente paso en el deporte y en todo lo que viene en diferentes rubros”.

Cantú estudió mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey. La mexicana empezó en la gimnasia cuando sus padres buscaban una actividad para ella, en la cual enfocara su energía, y aunque en un principio trataban de ofrecerle otras alternativas, a ella le apasionó la gimnasia artística. “Mis padres querían que practicara otro deporte pero a mí me gustó la gimnasia.

“Cuentan mis padres que cuando tenía seis años de edad, viendo los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 por televisión, dije a mi papá: un día me vas a ver ahí. No sé por qué. Me gustó mucho creo. Era yo una niña. Recuerdo que disfruté mucho esas olimpiadas, llegaba de la escuela y encendía el televisor para verla juntos, en familia. Entonces, desde pequeña siempre tuve ese sueño y creo que estuve detrás de eso”, contó Cantú a la publicación.

¿Quién es el amor de Chelly Cantú?

Cantú está casada con el entrenador personal Luis Tuzo y ambos tienen su propio gimnasio, donde le enseña a muchas niñas el arte.

Recientemente Cantú publicó una foto en su perfil de Instagram acompañada de un tierno mensaje: Aquí les cuento rápidamente cómo me pidió Luis Carlos que fuera su novia. LC: ¿Pues ya no?

Ch: Ya ¿que?

LC: Pues si ya!, Ch: Pues pregúntame

LC: ¿Quieres ser mi gimnasta?

Ch: 🤣🤔 Si, si quiero jajajaja.

Nunca me hubiera esperado esa pregunta, pero con Tuzo nada se sabe. #bonitodia #tuzoventuras

Gracias por cada viaje, risas, aventuras, regalos, sorpresas, tristezas, enojos, aprendizajes, etc…porque sin eso, no seríamos lo que somos hoy como pareja. Le pido a Dios mucha más paciencia, amor, sabiduría y salud, para seguir compartiendo por muchos años más. Te amo 💕 Feliz 9no aniversario juntos

