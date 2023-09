Chelly Cantú revela la razón de su regreso como atleta a Exatlón EEUU

Chelly Cantú es la primera atleta de ganar Exatlón Estados Unidos cuando el reality estrenó en 2018. La gimnasta profesional mexicana se incorporó en el reality como comentarista en la cuarta temporada, donde analizaba las jugadas de los atletas. Luego se convirtió en co-host al lado de Frederik Oldenburg.

Después de cinco año de haberse convertido en la primera ganadora de Exatlón EEUU, Chelly regresa a las arenas. En una entrevista exclusiva con AhoraMismo, Chelly nos contó como se prepara para regresar a las arenas. “Practicando lo que necesite practicar para llegar lo mejor posible. Algunos atletas acaban de salir [de Exatlón] hace unos ocho meses y traen mas frescas las cosas y se puede ver un poco la diferencia. Lo que yo ahorita voy a pensar que estamos todos iguales y aprovechar mis habilidades”, dijo Chelly.

¿Por qué Chelly regresa como atleta?

Chelly cuenta cómo nació la idea de regresar como atleta a Exatlón Estados Unidos. “A mí me hablan por teléfono y me dicen que quieren que regrese como atleta”, cuenta Chelly. “Era el momento indicado porque todos los campeones van a regresar. Lamentablemente no vamos a estar contando con dos de los muy buenos atletas de la quinta [Jeyvier Cintrón y Norma Palafox]”.

La gimnasta mexicana decidió darse otra vez esa oportunidad de poder sentir emociones. “No es la misma emoción de estar saltando y moviendo mi cuerpo que estar hablando en cámaras con atletas preguntando como se sintió. El hecho de regresar a las arenas y sentir esa adrenalina en mi cuerpo va a ser increíble”, asegura Chelly. Arriba puedes ver la entrevista completa. “Algo que a mí me encanta es moverme fisicamente y otra vez de querer ir a la final y volver a ser la campeona va a ser un gran reto. Pues todos son muy buenos atletas y no va a estar nada fácil”.

Los atletas del team Rojo que regresan a las arenas mas feroces del planeta son Marisela “Chelly” Cantú, Shaila “La Maquinita” Pérez, Alberto “El Venado” Medina, Briadam Herrera, Alondra González, Nate Burkhalter, Anisa Guajardo, Jonny Magallón, Caterine Ibargüen, Francisco “Maza” Rodríguez, José Carlos Herrera y Yamilet Peña.

En el equipo Azul están Kenny Ochoa, Yoridan Martínez, Azul Granton, Miguel Ángel Espinoza, Raquel Becker, Claudia Martínez, Kelvin Rentería, Emmanuel Jáquez, Susana Abundiz , Jesús “Chuy” Almada, Denhi Callu y Valeria Sofía Rodríguez.