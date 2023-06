Chelly Cantú compartió su experiencia tras lograr reto personal [VIDEO]

Marisela “Chelly” Cantú sigue imparable. Pues la ex gimnasta olímpica quien fue la campeona de la primera temporada de Exatlón Estados Unidos y además co-presentadora del reality show sobre competencias más feroz de planeta de la cadena Telemundo, compartió hace una semana su gran logro a nivel profesional al realizar por primera vez en su vida una carrera de atletismo de 21K.

Chelly quien por medio de sus redes sociales comparte su estilo de vida saludable ha dejado ver en varias ocasiones que sigue siendo una atleta, deportistas y competidora de alto nivel, que cada día se reta a si misma para lograr sus objetivos en la vida.

La mexicana quien fue Gimnasta Olímpica en Beijing 2008 dejó ver a sus más de 260 mil seguidores en Instagram la emoción de haber completa un nuevo reto como deportista, luego de que se prepara arduamente para su primera media maratón llevada a cabo el pasado 21 de mayo en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León. México, la cual fue organizada por TROTIME SA DE CV.

La deportista quien por medio de un video publicado en su perfil narró cómo fue la preparación física para esta competencia y los resultados de la misma. En las imágenes también dejó ver videos cortos de lo que fue este gran día, antes, durante y después de la misma. De igual forma, publicó en un largo mensaje las recomendaciones para quienes se animaban a participar de este tipo de eventos deportivos.

En su mensaje Chelly primero que todo recomendó el trabajo físico, entreno y preparación con bastante tiempo de antelación al gran día, para llevar a cabo una buena carrera y que el oxigeno no falte en los últimos kilómetros de la misma.

Su segundo consejo fue el outfit. Por su puesto que hasta para salir a correr una media maratón hay que tener en cuenta la indumentaria adecuada. Ella asegura que los zapatos para correr son indispensables para un buen rendimiento, y que no se debe olvidar de una gorra y lentes de sol para proteger el rostro de las altas temperaturas.

Entre los demás consejos, para Chelly la hidratación es clave durante todo el recorrido, una buena playlist de música, calentamiento y tener una meta fija para no rendirte nunca.

Finalmente, Marisela motivó a todos a quienes las carreras les apasiona de disfrutar cada una de ellas, ya que no todos tienen el privilegio de tener un cuerpo sano y apto para correr.

Hace 1 mes hice mi primer 21k y así fue mi experiencia 🫶🏽

Si pronto harás el tuyo te recomiendo lo siguiente:

-Has una preparación meses antes para que disfrutes toda tu carrera y no sufras en los últimos kilómetros.

-Prepara tu outfit con buenos tennis, buena ropa para que vayas cómodo y no olvides gorra o lentes (o ambos).

-Lleva audífonos con una buena lista de música para que te ayude a mantener un ritmo y te ayude a pensar en otra cosa y no en tu cansancio.

-Mantente hidratado durante toda la carrera y llévate gomitas o gel que te de energía durante tu corrida.

-Has un buen calentamiento antes para evitar lesiones

-Disfruta del paisaje, la gente, de tu cuerpo que está sano, etc.

-Por último, busca motivarte con una meta específica, en mi caso era hacer menos de 6 min por kilómetro y la verdad que me ayudó mucho.

Espero disfrutes cada carrera que hagas porque no todos tenemos la fortuna, la bendición, la suerte o cómo le quieras llamar de tener un cuerpo sano y fuerte para correr 💪🏽.