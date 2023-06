Disfruta la COPA MUNDIAL FEMENINA de la FIFA 2023™ desde diferentes plataformas

Telemundo, el hogar exclusivo en español de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023™, presenta su extensa programación multiplataforma que incluye cobertura dedicada, programación auxiliar y ediciones especiales de programas de la cadena para mejorar la cobertura del tan esperado torneo con todos los 64 partidos transmitidos en vivo —33 por Telemundo y 31 por Universo— y en streaming live en Español por Peacock.

“Estamos comprometidos a brindar la mejor y más completa cobertura de la Copa Mundial Femenina de este verano y para hacerlo estamos aprovechando la popular programación diaria de nuestra cadena, así como las marcas NBCUniversal para mejorar la experiencia de visualización de la Copa Mundial y brindar un excelente servicio a nuestras audiencias en todas las plataformas”, dijo Eli Velázquez, vicepresidente ejecutivo de deportes de NBCUniversal Telemundo Enterprises.

Programas de Telemundo Deportes dedicados al Mundial femenino 2023

La Antesala – 17 de julio, 5 pm. ET – Telemundo, Universo y Peacock: El mejor programa de una hora en su clase de Telemundo Deportes, previo al inicio de la Copa Mundial Femenina, que ofrece a los fanáticos del fútbol algunas de las historias más relevantes de la competencia para preparar el escenario para el torneo, con información sobre los equipos, jugadoras y entrenadores mientras muestran sus personalidades y aspiraciones. A lo largo del evento de un mes, cada partido estará precedido por un programa previo de 30 minutos dirigido por los anfitriones principales y el equipo de comentaristas.

Hoy en la Copa – Las horas varían – Telemundo o Universo y Peacock: El programa de vista previa y recapitulación en vivo nominado al Emmy, Hoy en la Copa, es el programa histórico de la cadena sobre la Copa Mundial de la FIFA que establece las historias más importantes y emocionantes del evento en torno a partidos selectos, incluido contenido colorido de los estadios y campos de entrenamiento, así como el fan festival. Miguel Gurwitz, Ana Jurka, Carlota Vizmanos y Carlos Yustis de Telemundo Deportes serán los presentadores con la participación de todos los comentaristas expertos.

Zona Mixta – Fines de semana, 12 am. ET – Telemundo: El principal programa deportivo nocturno de fin de semana se centrará en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023™ durante la duración del torneo. La anfitriona y periodista deportiva experimentadas Verónica Rodríguez reemplazará a Ana Jurka y presentarán la cobertura desde el estudio con reseñas de los partidos de cada semana con un tono irreverente y entretenido que invita a los fanáticos a disfrutar de la competencia más grande del planeta a través de una lente diferente.

Homenaje al Campeón – 20 de agosto, 8 am. ET – Telemundo, Universo y Peacock: Luego de la final, Homenaje al Campeón de Telemundo Deportes incluye la ceremonia del trofeo, concluye la acción de la competencia, recapitula los mejores momentos y destaca la trayectoria del equipo ganador.

My New Favourite Futbolista/Mi Mundialista Favorita – Podcast en curso: En asociación con Telemundo Deportes, el podcast bilingüe recientemente anunciado de las estaciones propiedad de NBC My New Favourite Futbolista/Mi Mundialista Favorita brinda narraciones detalladas que cubren estrellas del fútbol internacional emergentes y establecidas que representan a sus países en el torneo de 32 equipos en Australia y Nueva Zelanda. Cada episodio de 15 a 20 minutos se enfoca en una jugadora o jugadoras diferentes.

HUB de la Copa Mundial Femenina en Peacock

Como el hogar exclusivo de streaming en español del torneo, Peacock presentará un Hub de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023™ que cubrirá toda la acción y los ángulos de la competencia. El Hub albergará los 64 partidos en vivo, repeticiones de partidos completos on demand, momentos destacados e icónicos extendidos, perfiles de jugadores y más. A partir del 10 de julio, los espectadores podrán acceder a contenido como los 30 mejores goles de la historia del torneo, clips de Francia 2019 y paquetes especiales sobre los estadios, las ciudades y la gente de Australia y Nueva Zelanda.

Espectáculos en red e informes especiales

Además de la lista de programación auxiliar, Telemundo aprovechará el talento al aire de los más importantes programas de noticias y entretenimiento de la cadena para abordar las principales historias del evento, incluido el programa matutino de la cadena Hoy Día, su programa diurno, En Casa con Telemundo, el programa de entretenimiento vespertino de la cadena La Mesa Caliente, su premiado noticiero diario Noticias y el destacado noticiero Al Rojo Vivo. El presentador de Exatlón Estados Unidos, Frederick Oldenburg, se unirá a los programas para brindar resúmenes de los partidos, Ana Jurka se conectará en vivo desde Australia y Nueva Zelanda y los programas contarán con coloridas historias de ambos países anfitriones.

Vanessa Hauc, de Noticias, cubrirá la primera semana de partidos desde Auckland, Nueva Zelanda, comenzando con el partido inaugural y presentando las noticias de la cadena desde posiciones icónicas en la ciudad. La cobertura de noticias incluirá perfiles de jugadores, historias de fanáticos y un enfoque especial en los equipos hispanos participantes.

La presentación de Telemundo marca la primera vez en la historia de la televisión de Estados Unidos que la competencia femenina se transmite en su totalidad en español y la mayor cantidad de partidos que se transmiten en vivo en una cadena de EE.UU., independientemente del idioma. También será la primera Copa Mundial Femenina en Peacock, el hogar exclusivo de streaming en español de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™.

LEER MÁS: Muere Talina Fernández: ¿Quiénes fueron sus esposos?