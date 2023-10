Chelly Cantú habla de su lesión: Ella podría regresar a Exatlón EEUU ENTREVISTA

Chelly Cantú estaba emocionada con su gran regreso como atleta a Exatlón Estados Unidos. Pero esa emoción se desvaneció cuando sufrió una aparatosa lesión en la rodilla. A una semana del estreno, Chelly tuvo que abandonar la competencia porque sufrió un desgarramiento en la rodilla. En una entrevista con AhoraMismo.com, Chelly habló de su lesión y del tiempo que durará su recuperación.

¿Qué sentiste en el momento que te despediste de tu equipo?

Chelly Cantú: “Fue el momento más duro. En el momento que Frede me pregunta sobre como me sentía…me sentía tranquila, como que no pasa nada. Tengo que disfrutar lo que tengo en este momento y seguir adelante. Pero cuando me empiezo a despedir de cada uno de ellos es cuando empece a sentir que mi corazón no se quería ir. Con quien tuve más contacto y conexión fue con Anisa [Guajardo] y fue la última de la cual me despedí….se me estrujaba mas el corazón porque me di cuenta que ya de verdad esto se terminó. Y sentí tristeza de poder seguir con la ilusión que yo tenía de seguir compitiendo y ver hasta donde podía llegar. Me decilucionó la situación”.

¿Qué tan grave es la lesión que sufriste en la rodilla? ¿Cuánto tiempo durará la recuperación?

Chelly: “Con la resonansa que me hicieron en Dominicana fue un desgarre en el ligamento. Los ligamentos que son cruzados de la rodilla y creo que alrededor de la rodilla. Sin embargo no sé de que gravedad son los desgarres. Me dijeron que la recuperación es de un mes y medio. Necesito una segunda opinión para ver como está y trabajar en la recuperación. Pero espero que sea un mes y medio.

Ahora que no podrás competir, ¿existe la posibilidad que regreses como comentarista deportiva?

Chelly: “Sí existe la posibilidad de regresar como comentarista deportiva. Sin embargo en este momento solo pienso en regresar como atleta. Como comentarista deportiva me gusta mucho hacerlo. Lo disfrute demasiado aparte aprendí mucho. Si encuentra otra vez la posibilidad, yo encantada con regresar y poder hacer ese papel porque al final sigo aprendiendo de cada uno de los atletas. De las vidas que vamos conociendo en Exatlón”.

Una vez que te recuperes, ¿te gustaría regresar a Exatlón?

Chelly: “Me gustaría regresar como atleta. Demostré poquito pero con lo que demostré estoy satisfecha pero siento que pude haber disfrutado mucho más de esta experiencia. Fue muy poquito lo que disfrute y la adrenalina que se siente ahí adentro no se compara como comentarista deportiva, no se compara”.

Cabe mencionar que usualmente la competencia de Exatlón Estados Unidos dura tres meses al aire. Por lo que si Chelly se llega a recuperar al cien por ciento, podría existir la posibilidad de su retorno a las arenas de Exatlón All-Stars.